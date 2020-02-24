Lenovo son çeyrekte elde ettiği gelir ile yüzünü güldürdü

Lenovo, akıllı dönüşüm iş stratejisi ve operasyonel mükemmelliği sayesinde net gelirini önceki yılın aynı dönemine göre %11 artışla 258. milyon dolara yükseltti. Yazılım ve hizmetler iş hacmi de önceki yılın aynı dönemine oranla %41 artarak 1 milyar dolara ulaştı.

Dünyanın ve Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden Lenovo’nun cirosu 2019 yılının son çeyreğinde üstün bir performansla 14,1 milyar dolarla tarihindeki en yüksek gelire ulaştı.

Vergi öncesi karı ise bir önceki yıla oranla %11 artışla 390 milyon dolarla rekor kırdı. Net kar da aynı şekilde %11 artışla 258 milyon dolara yükseldi. Grubun cirosu elde ettiği rekorla üst üste onuncu çeyrekte de artış göstererek güçlü performansını sürdürdü.

Dördüncü çeyrekte hisse başına kâr 2,16 sent oldu. Lenovo, global kişisel bilgisayar pazarındaki payını önceki yıla göre 1,6 puan artırarak %24,3 pazar payı ile dünya çapında zirvedeki yerini korudu.

Kişisel bilgisayarlarda Pazar lideri

Lenovo’nun Akıllı Cihazlar Grubu (IDG) dördüncü çeyrekte de şirketin güçlü performansına liderlik etmeyi sürdürdü. Kişisel bilgisayar ve Akıllı Cihazlar Grubu (PCSD) da tüm zamanların rekorlarını kırarak 11,1 milyar dolar gelir, 684 milyon dolar vergi öncesi gelir ve %6,2 vergi öncesi gelir marjına ulaştı. Lenovo ayrıca, kişisel bilgisayarlarda pazar payını önceki yıla göre 1,6 puan artırıp %24,3’e taşıyarak takvim yılını da 1. bitirdi.

Dördüncü çeyrekte Veri Merkezi Grubu’nda (DCG) sunucu sevkiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre %18 arttı. Hem Yazılım Tanımlı Altyapı (SDI) hem de Depolama, bir önceki yılın aynı dönemine göre %40’tan fazla gelir artışı sergiledi. Önümüzdeki süreçte, Grup’un müşteri çeşitliliğini artırma ve dolaylı kanalları genişletme çabaları sayesinde, başta sunucular, depolama, SDI, Yüksek Performanslı Bilgi İşlem, yazılım ve hizmetler olmak üzere tüm alanlarda büyüme bekleniyor.