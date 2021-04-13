HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Leonardo da Vinci’nin tablosunu yatında sergiledi

Leonardo da Vinci’nin tablosunu yatında sergiledi

13.04.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leonardo da Vinci’nin tarihteki en pahalı tablosu olarak görülen Salvator Mundi, Suudi veliaht prensi Muhammed bin Selman’ın yatında ortaya çıktı.

Leonardo da Vinci’nin tablosunu yatında sergiledi

Ünlü ressamın Salvator Mundi isimli tablosu 2017 yılında, New York'taki Christie Müzayede Evi'nden 450 milyon dolara, Muhammed bin Selman tarafından kuzeni Bader bin Abdullah'ın aracılığı ile alınmıştı. Satıştan bu yana hiçbir yerde sergilenmeyen eser dün gece ortaya çıktı.

Wall Street Journal'ın haberine göre Paris gezisini tamamlayan Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan'ın proje şehirlerinden biri olan Neom yakınlarında Kızıldeniz'de demir attıktan sonra Serene isimli yatına tabloyu astı.

SERGİLENMEYEN TABLO

Leonardo Da Vinci'nin 500. ölüm yıldönümü nedeniyle İsa'nın portresinin 2019'un sonlarında Paris'te gösterilmesi bekleniyordu. Muhammed bin Selman da bu konuda hemfikirdi ancak tek bir şartı vardı; tablo, Mona Lisa tablosuyla yan yana sergilenecekti.

Louvre küretörleri bu isteği reddettiler ve tablo sergilenmediği gibi Fransa ve Suudi Arabistan arasında diplomatik bir krize bile neden oldu.

Satıldığı günden beri ortaya çıkmayan tablo için geçen yıl Suudi kültür bakanlığı bir açıklama yapmış ve tabloyu barındırmak için dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çekebilecek bir müze inşa etmeyi planladıklarını söylemişti.

Resmin satın alınmasında aracı olan Prens Bader bin Abdullah ise, tablonun satın alınmasına Louvre Abu Dhabi’de sergilenmesi adına destek olmak için aracı olduğunu açıklamıştı. Anca tablo, bu futuristik şehrin müzesinde de hiçbir zaman sergilenmedi.

2019 yılında tablonun teknede tutulduğu söylentileri üzerine sanat uzmanları; deniz havasına maruz kalması halinde ahşap ve boya pigmentlerinin bozulabileceğini söylediler. Hatta bunun üzerine Salvator Mundi tablosunun yattan alındığı, Suudi Arabistan'da gizli bir yere taşındığı, teknenin de bakım için tersanede olduğu söylenmişti.

DA VINCI'YE AİT DEĞİL

Sanat dünyasında tartışmalara yol açan Salvator Mundi tablosu ile ilgili bu hafta ortaya atılan bir başka iddia ise tablonun Leonardo da Vinci'ye ait olmadığı yönünde. Bu iddia uzun zamandır konuşulan olasılıklar arasında. Tabloya, Da Vinci'nin sadece katkıda bulunmuş olabileceği, ancak tablonun onun tarafından yapıldığına dair herhangi bir iz olmadığı yönündeki tezler yeniden kuvvetlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
DSÖ: Canlı hayvan pazarlarını kapatınDSÖ: Canlı hayvan pazarlarını kapatın
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.