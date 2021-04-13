Leonardo da Vinci’nin tablosunu yatında sergiledi

Ünlü ressamın Salvator Mundi isimli tablosu 2017 yılında, New York'taki Christie Müzayede Evi'nden 450 milyon dolara, Muhammed bin Selman tarafından kuzeni Bader bin Abdullah'ın aracılığı ile alınmıştı. Satıştan bu yana hiçbir yerde sergilenmeyen eser dün gece ortaya çıktı.

Wall Street Journal'ın haberine göre Paris gezisini tamamlayan Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan'ın proje şehirlerinden biri olan Neom yakınlarında Kızıldeniz'de demir attıktan sonra Serene isimli yatına tabloyu astı.

SERGİLENMEYEN TABLO

Leonardo Da Vinci'nin 500. ölüm yıldönümü nedeniyle İsa'nın portresinin 2019'un sonlarında Paris'te gösterilmesi bekleniyordu. Muhammed bin Selman da bu konuda hemfikirdi ancak tek bir şartı vardı; tablo, Mona Lisa tablosuyla yan yana sergilenecekti.

Louvre küretörleri bu isteği reddettiler ve tablo sergilenmediği gibi Fransa ve Suudi Arabistan arasında diplomatik bir krize bile neden oldu.

Satıldığı günden beri ortaya çıkmayan tablo için geçen yıl Suudi kültür bakanlığı bir açıklama yapmış ve tabloyu barındırmak için dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çekebilecek bir müze inşa etmeyi planladıklarını söylemişti.