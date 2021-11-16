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Leopar aşıklarının gardıroplarında mutlaka olması gereken parçalar

15.11.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda sektörünün asla eskimeyen kahraman deseni: leopar! Bu özel desen, davetlerden günlük kullanıma kadar pek çok yerde uyumlu aksesuarla birlikte hem işimizi kolaylaştırıyor hem de şıklığımızı zirveye taşıyor. Peki, her leopar aşığının gardırobunda olması gereken parçalara göz atmaya ne dersiniz?

Leopar aşıklarının gardıroplarında mutlaka olması gereken parçalar

Daha çok dişiliğin sembolü olarak karşımıza leopar desenini, sabahlıktan şık elbiselere kadar her yerde görmemiz mümkün. Oldukça şık ve enerjik duran leopar desenli bu parçalar için siz de dolabınızda yer açmayı unutmayın!

1. Hem uyku anında hem de gözünü açtığı gibi leopar desen arayanlara:

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Yumuşacık kumaşıyla bu gecelik ve sabahlık takımı size konforu yaşatmaya geliyor! Geceliğin V formlu yaka tasarımı dantel detaylarıyla hareketli hale getiriliyor. Bu hoş yaka tasarımı size boynunuzun güzelliğini ortaya çıkaran harika bir görünüm vadediyor. Sabahlığın kenarlarındaki siyah detaylar da gecelikle oldukça uyum sağlıyor. Yine sabahlığın siyah renkli kemeri kombininize hoş bir hava katıyor. Kısaca bu takım size şıklığı ve konforu bir arada sunuyor.

Evde olduğunuz süre boyunca üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz bu şık takıma siz de sahip olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

2. Sporda da leopar:

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Leopar desenli bu ikili takım hem spor saatlerinin hem de günlük kullanımın vazgeçilmezi olacak! Bu ikili takım, kalın askılı sporcu sütyeni ve yüksek bel bir tayttan oluşuyor. Üst parça size konfor sunarken yüksek belli alt parça bacak boyunuzu olduğundan uzun gösteriyor. Ürün, vücudunuzu sararak hatlarınızı en güzel şekilde ortaya çıkarıyor. Bunun yanında takımın en sevilen yanı dikişsiz tasarıma sahip olması. Takımınızı beyaz spor ayakkabıyla kombinleyebilirsiniz. Ayrıca ürün kırmızı, mavi ve sarı gibi renk seçeneklerine de sahip.

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3. Leoparla ayaklarınız sıcacık olsun!

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Akrilik kumaştan tüylü olarak tasarlanmış bu yumuşacık çoraplar, soğuk kış günlerinde ayaklarınızı sıcacık tutmaya geliyor! Ayrıca bu şirin çoraplar, tarzınıza oldukça enerjik ve eğlenceli bir hava katıyor. Bu güzel diz çoraplarını pantolon, mini etek ve çizmelerle kombinleyebilirsiniz. Leopar desenli bu çoraplar, hafta sonu partilerinin de yıldızı olmaya aday. Bu çorapları sevdikleriniz için doğum günü hediyesi veya yeni yıl hediyesi olarak tercih edebilirsiniz. Standart bedene sahip çoraplar, pek çok numarayla uyumlu.

İçinizi ısıtacak bu şirin çoraplara sahip olmak isterseniz buraya tıklayın.

4. Leopar desenli giyilebilir battaniyeye bayılacaksınız!

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Yaratıcı tasarımıyla dikkat çeken bu kapüşonlu battaniyeyi kış boyu yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz! Bu özel ürün, oversize bir sweatshirt görünümünde. Yumuşacık kumaşa sahip bu ürün, adeta sevdiğiniz kişinin size sarılması hissini yaşatıyor. Ürünü hem kadınlar hem de erkekler kullanabilir. Battaniye sweatshirtünüzü evde kitap okurken ve televizyon izlerken kullanabileceğiniz gibi açık havada spor yaparken veya kamp etkinliklerinizde de kullanabilirsiniz. Ayrıca ürünün gri ve bej olmak üzere iki renk tercihi daha bulunuyor. Bunun yanında ürün sevdikleriniz için harika bir hediye fikri olabilir.

Battaniye sweatshirte sahip olmak için tıklayın.

5. Bir leopar aşığının dolabının olmazsa olmaz parçası.

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Bir leopar aşığının dolabında mutlaka bir leopar elbise olmalı diyoruz. Kruvaze yaka bu elbise, özellikle boynunuzun güzelliğine vurgu yapıyor. Ayrıca etek boyunun kısa oluşuyla da bacaklarınızın güzelliğini gözler önüne seriyor. Kemeri de elbiseye ayrı bir şıklık katıyor. Yumuşacık kumaşıyla üzerinizdeki varlığını unutturan bu elbiseyle girdiğiniz ortamın yıldızı olabilirsiniz. Elbisenizi siyah topuklu ayakkabı veya uzun çizmelerle kombinleyebilirsiniz. Aynı zamanda doğru aksesuar tercihiyle de elbisenizin şıklığını bir tık üste taşıyabilirsiniz.

Siz de leopar desenli bu elbiseye sahip olmak isterseniz buraya tıklayın.

6. Kış aylarının vazgeçilmezi leopar kazaklar.

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Yaz kış leopardan vazgeçmeyenler için leopar desenli kazaklar da oldukça ideal tercihler arasında sayılabilir. Bu kazak, yumuşacık kumaşı ve şık tasarımıyla kış mevsiminin soğuklarında sizi sarmaya ve sıcacık tutmaya hazır! Salaş bir modele sahip olan kazağın yırtmaç detayı da ona hoş bir hava katıyor. Bu kazağı ofis şıklığından gündelik kullanıma kadar pek çok yerde tercih edebilirsiniz. Ayrıca kazağınızı siyah pantolonla kombinleyerek harika bir uyum yakalayabilirsiniz. Kazağınızla uyumlu yine siyah çanta veya diğer siyah aksesuarları kullanabilirsiniz.

Leopar desenli kazağa ulaşmak için tıklayın.

7. Yine kış mevsimi için tercih edebileceğiniz bir başka ürün:

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Bir leopar aşığı, kış mevsiminde leopar montu olmadan asla dışarı çıkmaz! Polyester kumaş özelliğine sahip kendinden astarlı bu şişme mont, kış boyu size eşlik ediyor. Bunun yanında belden büzgülü bir tasarımı var. Ayrıca kapüşonuyla da yağmurdan ve kardan korunmanıza yardımcı oluyor. Fermuarlı kapaması da oldukça büyük kullanım kolaylığı sağlıyor. Ürünü gündelik pantolon ve eteklerle kombinleyebileceğiniz gibi şık elbiselerinizle de kombinleyebilirsiniz. Böylece montunuzu günlük kullanımdan özel davetlere kadar her yerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Siz de bu hoş leopar monta hemen sahip olmak için buraya tıklayın.

8. Bu ayakkabıyı ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz.

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Bir leopar aşığının olmazsa olmazlarından sayılan bir diğer ürün de leopar desenli ayakkabılar. Bu hoş ayakkabı, konforu ve şıklığı size bir arada sunuyor. Ayakkabının tasarımında kullanılan materyal suni deri. Ayrıca bu ayakkabı 8,5-9 cm yüksekliğinde ince bir topuğa sahip. Ürünün en güzel yanıysa 35 numaradan 42 numaraya kadar tercih ediliyor olabilmesi. Aynı zamanda ayakkabı tek renk de değil, siyah renk de seçenekler arasında bulunuyor. Ayakkabınızı gündelik hayattan özel davetlere kadar dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Ayakkabınızı, özellikle şık davetlerde koyu renkli cut out elbiselerle tercih ettiğinizde bulunduğunuz ortamdaki herkesin başını döndürebilirsiniz.

Bu hoş ayakkabıya ulaşmak için tıklayın.

9. Leopar mayom olmadan asla tatile çıkamam diyenlere...

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Leopar aşıklarının bayılacağı ve tatillerini taçlandıracağı ürün: Leopar Desenli Cut-Out Detaylı Mayo! Ürün, polyester ve elastan karışımı bir kumaştan oluşuyor. Bu sayede deniz veya havuz sonrası güneşlenmeye başladığınızda mayonuz hızla kuruyor. Vücudunuzu sararak size konforu ve şıklığı bir arada yaşatıyor. Ürünün ayarlanabilir askıları da kullanım kolaylığı sağlıyor. Ayrıca ürünün göğüs altındaki üçgen penceresi, ürüne oldukça şık bir hava katıyor. Ürünün leopar deseni dışında siyah ve turuncu renk tercihleri de bulunuyor. Aynı zamanda ürünün sadece renk seçeneği değil, 34'ten 42'ye kadar beden opsiyonu da var.

Trendyolmilla Kahverengi Leopar Desenli Cut-Out Detaylı Mayo için tıklayın.

10. Eğer hâlâ bir tulumunuz yoksa bu tuluma dolabınızda yer açın!

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Bir kadının kurtarıcı parçaları arasında bulunan kahramanlar: Tulumlar! "Bunun altına ne giysem? Bunun üstüne ne olur?" derdine son verdiren bu kahraman parçalar, leopar aşıklarının da en çok tercih ettiği ürünler arasında bulunuyor. Siz de bir leopar aşığı olarak bisiklet yakalı ve kolsuz bu leopar desenli tuluma bayılacaksınız! Ürünün yumuşacık kumaşı üzerinizdeki varlığını adeta unutturuyor. Ürünün sırt bölgesindeki minik dekoltesi de oldukça şık bir görünüm sunuyor. Bu hoş tulumu özel davetlerden gündelik hayata kadar dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Tulumunuzu siyah topuklu ayakkabıyla kombinleyerek şahane bir uyum yakalayabilirsiniz.

Siz de bu hoş tuluma sahip olmak isterseniz tıklayın.

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