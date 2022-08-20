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Leyleği boynundan okla vurdular! 'Türkiye'de vurulma ihtimali yüksek'

20.08.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da boynuna ok saplanan leylek, itfaiye erinin tüm çabasına rağmen yakalanamadı. Veteriner Ahmet Emre Kütükçü, "Uçma kaslarını etkilemeyecek bir nokta ancak o bölgede hava keseleri var. Bu şekilde beslenemez ve sıvı alamaz. O yüzden çok eski bir vaka değil. Birkaç gün olabilir. Türkiye'de vurulma ihtimali yüksek. Bu Türkiye'de olduysa oktaki parmak izinden kriminal inceleme yapılabilir. Bu da bir seri katil gibi değerlendirilmesi lazım. Leylek bulunmazsa bir haftalık şansı var'' dedi.

Leyleği boynundan okla vurdular! 'Türkiye'de vurulma ihtimali yüksek'

Çekmeköy'de özel bir sitede bulunan evin çatısına dün sabah saat 09.30 sıralarında boynundan okla vurulan bir leylek kondu. Site sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Leylek, itfaiye erinin yakalamaya çalıştığı sırada çatıdan uçarak, gözden kayboldu.

"GAYET GÜZEL UÇTU"

Leyleğin çatısına konduğu Birsen Kurtuldu o anları görüntüledi. Birsen Kurtuldu, "Boynundaki oku fark ettim. Belediyeyi aradım ama yapacakları bir şey olmadığını söylediler. İtfaiyeyi aradım, çatıya çıktılar. Tedbirli gelmemişler, yakalamaya çalışırlarken hayvan kaçtı. Gayet güzel uçtu uçamayacak durumda değildi. Ok sanırım deriyi sıyırmış. Sosyal medyada paylaştık ama henüz leylekten bir haber yok. Türkiye'den mi geldi başka bir yerden mi geldi bilemiyoruz" dedi.

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"BİRKAÇ GÜN ÖNCE VURULMUŞ OLABİLİR"

Veteriner ve yaban hayatı uzmanı Ahmet Emre Kütükçü okun saplandığı bölgede hayati organ bulunmadığını belirleterek, "Uçma kaslarını etkilemeyecek bir nokta ancak o bölgede hava keseleri var. Uzun süreli uçuş yapan kuşlar için hava kesesi önemli bir rol oynuyor. Hava kesesi delindiyse akciğerlerinde enfeksiyon gelişme riski var. Leylekler termal hava akımlarını kullanarak uçuyorlar. Belli noktalarda kanat çırpıyorlar. Leylek vurulduğu noktadan bir şekilde havalanıp termal hava ile uzun mesafe kat etmiş olabilir. Bu şekilde beslenemez ve sıvı alamaz. O yüzden çok eski bir vaka değil. Birkaç gün olabilir. Bu şekilde hayatta kalması güç. O hayvana müdahale edilip okun yerinden çıkarılması gerekiyor ki tedavi sürecinin ardından göçüne devam edebilsin" diye konuştu.

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OKTAKİ PARMAK İZİNDEN KRİMİNAL İNCELEME YAPILABİLİR

Kütükçü şöyle devam etti: "Türkiye'de vurulma ihtimali yüksek. Geldiği sınır ötesi Balkanlar'da da vurulabilir. Termal hava ile uçan kuşlar kısa sürede yüzlerce kilometre gelebiliyorlar. Tabii okun elde edilip, nerede üretildiğini ve ülkemizde satışı var mı diye bakarsak vurulma noktası hakkında bilgi edinebiliriz. Bunu yapan kişi tesadüf şekilde yapmamış. Gayet bilinçli bir şekilde vurulmuş. Muhtemelen hayvan oku uçarken alttan almış. Bu oku atan kişi avcılık amaçlı ok kullanan biri olarak gözüküyor. Bu Türkiye'de olduysa oktaki parmak izinden kriminal inceleme yapılabilir. Bu da bir seri katil gibi değerlendirilmesi lazım. Göç eden ve avcılıkla alakası olmayan bir kuşun vurulması, hayvanın acı çektiği ve yaşam refahının düştüğü bir durum. Hayatta kalmış fakat bu ne kadar sürecek. Güçsüz kaldığı zaman bir yerde düşecek. İnsanlarla denk gelmezse sokak köpekleri parçalayabilir. Bulunmazsa büyük ihtimalle bir haftalık şansı var. Susuzluk çok önemli bir faktör. Buna dayanma süresi bir hafta."

AKILLARA PFEİLSTORCH LEYLEĞİNİ GETİRDİ

Çekmeköy'de çatıya konan leylek, akıllara Pfeilstorch leyleğini getirdi. 1822’de Almanya’da Bantu mızrağı ile Afrika’dan Avrupa’ya gelen Pfeilstorch leyleği bulunmuştu. 19.yüzyılda, Afrika’daki kabileler tarafından okla vurulan ve binlerce kilometre uçarak Almanya'ya gelen leylek, Avrupalı kuş gözlemcilerini ve zoologlarını şaşkına çevirmişti. Pfeilstorch yani Oklu Leylek ismi verilen kuş Rostock Üniversitesi’nde halen sergileniyor.

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(DHA)

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