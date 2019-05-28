HABER

Leyleğin 'yavru' nöbeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 10:16 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Kutluoba köyünde göç sırasında uğradığı yuvada 4 yavru dünyaya getiren leylek, yavrularının başında gün boyu nöbet tutuyor.

Leyleğin 'yavru' nöbeti

Burak GEZEN- Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Kutluoba köyünde göç sırasında uğradığı yuvada 4 yavru dünyaya getiren leylek, yavrularının başında gün boyu nöbet tutuyor. Beton elektrik direği üzerindeki yuvanın göç eden leyleklere 25 yıldır ev sahipliği yaptığını belirten köylüler, annelerinin yavrularına uçmayı öğreteceği günü merakla bekliyor.
Uzun süre yuvadaki, yavru leylekleri görmek için çalışan köylülerin merakını, drone ile yapılan çekimler giderdi. Çekimleri izleyen köylüler, yuvadaki 4 yavruyu ilk kez görme fırsatı bulurken yavruların ilk uçuşlarını izlemek için gün saymaya başladı.
Kutluoba Köyü Muhtarı Zafer Sezer, leyleklerin 25-30 yıldan bu yana havaların durumuna göre Mart sonuna doğru veya Nisan başında köye gelerek, elektrik direği üzerindeki yuvayı onarıp burada yaşadığını söyledi. Muhtar Sezer, "Burada yumurtluyor ve bu sıralarda da yavruları çıkıyor. Şu an henüz uçmuyorlar. 10-15 gün sonra annesi mi babası mı bilmiyoruz ama uçuş eğitimi vermeye başlayacak" dedi.
Köyde yaşayan Halit Şen ise leyleğin Mart ayı sonlarına doğru köye geldiğini belirterek "Bu yıl kaç yavru olduğunu bilmiyorduk. Drone görüntüleri sayesinde 4 yavru olduğunu gördük. Bir süre sonra uçmaya başladıklarında daha net göreceğiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Leyleğin 'yavru' nöbetiLeyleğin 'yavru' nöbetiLeyleğin 'yavru' nöbetiLeyleğin 'yavru' nöbeti

6 yıl önce vefat eden babasının heykeliyle yaşıyor! 6 yıl önce vefat eden babasının heykeliyle yaşıyor!
İstanbul merkezli büyük operasyonİstanbul merkezli büyük operasyon
KPSS geç başvuruları başladıKPSS geç başvuruları başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Yıldırım böyle seslendi: Türkiye az geliyor dünyayı da yönetmeye çalışıyor, gaza geldi

Yıldırım böyle seslendi: Türkiye az geliyor dünyayı da yönetmeye çalışıyor, gaza geldi

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Malkara'da sağanak va dolu 20 bin dönüm ekili alana zarar verdi

Malkara'da sağanak va dolu 20 bin dönüm ekili alana zarar verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonu

İstanbul merkezli büyük operasyon

Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

KPSS geç başvuruları için "son gün" hatırlatması

KPSS geç başvuruları için "son gün" hatırlatması

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

Suç örgütlerine giden kaçak silahlara operasyon

Marangoz silah kaçakçısı çıktı

Metro inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın

İstanbul'da korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.