Leylekler erken göç etti, uzman isimden uyarı geldi! 'Sert, soğuk ve bol yağışlı bir kış bekliyoruz'

Yaz mevsiminde tarihi hava sıcaklıkları görülürken, dünyanın farklı coğrafyalarında termometreler sıcaklık rekorları gösterdi. Bu durum Türkiye için de geçerli oldu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bir süre daha devam edecek. Ancak yaz mevsiminin bitmesine sayılı günler kala leyleklerin göç hareketleri kış mevsimiyle ilgili önemli ipuçları veriyor.

Avrupa’dan göç eden leylekler bu yıl normalden 15 gün daha erken sürede göç hareketlerine başladı. Leyleklerin göç hareketlerini yorumlayan Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'SERT, SOĞUK VE BOL YAĞIŞLI OLACAK'

Bozyurt, leyleklerin erken göç hareketine ilişkin şu açıklamalarda bulundu;

"Bu sene leylekler gerçekten son yıllarda görülmemiş bir şekilde erken göç ettiler. Özellikle Avrupa’daki leylekler olması gerekenden 15 gün önce göç ettiler. Benim bu konuda 1979 yılından beri tutmuş olduğum istatistiklerim vardı. Bu kayıtlarda bazı yıllarda erken göç ettiğini tespit etmiştik ve bu erken göçlerde özellikle o sene kuzey yarım kürede çok şiddetli kış mevsimleri yaşandığı gözden kaçmamıştı.

Örnekler vermek gerekirse 1984 yazı daha sonra 1995, 2005, 2011 yazı gibi yaz mevsimlerinde olması gerekenden çok daha erken göç ettikleri ve arkasından gelen kış mevsimlerinde oldukça son yıllara göre en soğuk ve sert kış mevsimlerinin yaşandığını görmüş ve yaşamıştık.

Bu sene yine aynı şekilde yine çok erken göç ettiler, hatta bundan 2 yıl önce hatırlarsınız leyleklerin göçü yine böyle gündem olmuştu. 2021 ve 2022 kışı da oldukça sert, soğuk ve bol yağışlı geçmişti. Bu senede yine öyle bir kış bekliyoruz."

HAVA MODELLERİ DE DESTEKLİYOR

Leyleklerin erken göçlerinin yanı sıra hava modellerini incelediklerinde Kuzey Yarım Küre’de kış aylarında sıcakların düşük olacağını tahmin ettiklerini ifade eden Bozyurt, “Kuzey Atlantik salınımı, Arktik salınım ve El Nino olayı da bu seneki sıcaklıklarla ilgili önemli bir veri sağlıyor. Bu tip hava modellerini incelediğimizde 2023-2024 kış aylarının oldukça soğuk geçebileceğini öngörebiliriz” şeklinde konuştu.

