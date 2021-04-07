LG akıllı telefon sektöründen neden çekildi?

Bir dönem akıllı telefon pazarında zirveye oynayan isimlerden biri olan LG’nin sektördeki üretim bandını durduracağını açıklaması teknoloji tutkunlarında şok etkisi yarattı. Peki ne oldu da Güney Koreli teknoloji devi böyle bir karar aldı?

LG'NİN MOBİL BÖLÜMÜ İÇİN İŞLER İYİ DEĞİLDİ

Aslında bu karar pek de yeni alınmış sayılmaz. Zaten uzun bir süredir LG’nin sektörden çekileceğine dair pek çok iddia ortaya atılıyordu. Bu iddiaların temel kaynağı ise LG’nin mobil bölümünün sürekli zarar açıklamasıydı. Güney Koreli şirket son dönemde bazı hamleler yapmış olsa da muhtemelen bu pazarda daha fazla barınamayacağını anladı.

LG’nin satışlarının bu kadar düşmesinde en büyük pay sahibi ise Çinli üreticiler diyebiliriz. Çinli akıllı telefon üreticilerinin Avrupa ve ABD pazarına açılması, LG, HTC ve Sony gibi isimlerin işini zorlaştırdı. Sonuç olarak katı fiyat politikasından vazgeçmeyen Güney Koreli şirket, pazardaki benzer politikalara sahip diğer isimler gibi beyaz bayrak çekmek zorunda kaldı.

Zaten LG son dönemde özellikle küresel pazarda yokları oynuyordu. Son dönemde kaç kişinin elinde LG logosu taşıyan bir akıllı telefon gördünüz? Bu sorunun yanıtı bile LG’nin bu pazardan neden çekildiğine net bir cevap olacaktır.

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