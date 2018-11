LG G7 One için Android 9.0 Pie çıktı!

Google’ın Android One kapsamında üretilen ve şimdiye kadarki en güçlü One telefonu olan LG G7 One için bugün sürpriz bir haber geldi. LG, XDA‘da yer alan bilgilere göre; yaklaşık 812 MB büyüklüğünde güncellemeyi LG G7 One için dağıtmaya başladı. Bu güncelleme tahmin edebileceğiniz gibi Android 9.0 Pie sürümünü barındırıyor.

LG bu sayede Android One kapsamında üretilen ve ilk olarak Android 9.0 Pie güncellemesini alan telefon unvanını da eline almış oldu. Güncelleme ile sistem hem Android 9.0 Pie sürümüne yükseltiliyor hem de kamera için yeni işlevler telefona ekleniyor.

Kasım ayı Android güvenlik güncellemelerini de barındıran bu sürüm şimdilik kademe kademe olarak sunuluyor. Android 9.0 Pie ile gelen yeni özellikleri ve API’ları da barındıran bu güncelleme yakında LG G7 ThinQ modeline de gelecek.

Android 9.0 Pie beta programına yakında başlayacak olan firma, LG G7 ThinQ için güzel haberler ile çok yakında karşımıza çıkabilir. Bakalım, Android 9.0 Pie sürümü diğer LG modellerine de gelecek mi?

