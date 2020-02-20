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LG’nin giriş segmenti telefonu :LG K51S

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.02.2020 09:34 | Son Güncelleme

LG yeni giriş seviyesi olan telefonu ile karşımıza çıktı. Orta segmente hitap eden K61 modelinin ardından daha uygun fiyatlı olacak olan K51S modelini de görücüye çıkardı.

LG’nin giriş segmenti telefonu :LG K51S

MIL-STD 810G sertifikası ile dayanıklı bir yapıda olan K51S, büyük ekranı ile dikkatleri üzerine çekiyor.6.5 inç büyüklüğünde 20:9 HD+ FullVision ekran ile gelen bu ürün henüz açıklanmayan 2.3 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli yonga setine sahip.
3 GB bellekve 64 GB kapasite seçeneği ile gelen telefonda 2 TB’a kadar microSD desteği de yer alıyor.
Telefonun arka bölümünde; 32 MP ana kamera + 5 MP ultra geniş açılı lens + 2 MP macro sensör + 2 MP derinlik sensoru yer alıyor. Ön tarafta ise 13 Megapiksellik kamera bulunuyor.
MIL-STD 810G Compliance standardına sahip olan telefon 4.000 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
lg LGK51S akıllı telefon LG K61

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