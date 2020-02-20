LG’nin giriş segmenti telefonu :LG K51S

MIL-STD 810G sertifikası ile dayanıklı bir yapıda olan K51S, büyük ekranı ile dikkatleri üzerine çekiyor.6.5 inç büyüklüğünde 20:9 HD+ FullVision ekran ile gelen bu ürün henüz açıklanmayan 2.3 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli yonga setine sahip.

3 GB bellekve 64 GB kapasite seçeneği ile gelen telefonda 2 TB’a kadar microSD desteği de yer alıyor.

Telefonun arka bölümünde; 32 MP ana kamera + 5 MP ultra geniş açılı lens + 2 MP macro sensör + 2 MP derinlik sensoru yer alıyor. Ön tarafta ise 13 Megapiksellik kamera bulunuyor.

MIL-STD 810G Compliance standardına sahip olan telefon 4.000 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor.

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