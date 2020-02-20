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LG'nin öğrenci dostu akıllı telefonu LG W10 Alpha tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.02.2020 12:58 | Son Güncelleme

LG W10 Alpha resmen tanıtıldı. LG, K serisi akıllı telefonlarının ardından giriş seviyesinde konumlandırdığı akıllı telefonu LG W10 Alpha'yı kullanıcılarla buluşturdu. LG W10, özellikle uygun fiyatı ile birçok öğrencinin tercih edebileceği bir akıllı telefon olabilir. İşte LG W10 Alpha'nın özellikleri ve fiyatı...

LG'nin öğrenci dostu akıllı telefonu LG W10 Alpha tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

LG dün yeni K serisi akıllı telefonları LG K61, LG K51S ve LG41S'i tanıtmıştı. Bu üç telefon, askeri dayanıklılık sertifikalarıyla öne çıkıyordu. LG bugün ise LG W10 Alpha'nın tanıtımını gerçekleştirdi. LG W10 Alpha'yı K serisi akıllı telefonlardan ayıran en büyük özelliği ise fiyatı.

LG W10 ALPHA ÖZELLİKLERİ

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki LG W10 Alpha üst düzey özelliklere sahip değil. Ancak LG W10 Alpha yine de fiyatı ve ait olduğu segment düşünüldüğünde iyi bir tablo sunuyor. Bu tabloya baktığımızda bizi 5,7 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekran karşılıyor. LG W10 Alpha'ya gücünü ise Spreadtrum olarak adlandırılan bir işlemciden alıyor. Bu işlemciyi 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı destekliyor. Kamera tarafında ise LG W10 Alpha, kullanıcıların 8 MP çözünürlüğünde fotoğraflar ve yine 8 MP çözünürlüğünde selfie'ler çekmesine izin veriyor.

LG W10 Alpha(1)

Bu fiyat segmentinde görmediğimiz bazı özellikler de LG W10 Alpha'nın bünyesinde yer alıyor. Örneğin LG W10 Alpha'nın ön kamerası yapay zeka desteğine sahip. Giriş seviye akıllı telefonlar arasında pek rastlamadığımız bir özellik olan yapay zekaya, yüz tanıma desteği de ekleniyor. LG W10 Alpha rakiplerine nazaran parmak izi okuyucusu değil yüz tanıma sistemi kullanıyor ve bu sistem 0.3 saniyede kullanıcılarının yüzünü tanıyabiliyor.

LG W10 ALPHA FİYATI

LG W10 Alpha'nın fiyatına gelelim. LG W10 Alpha Hindistan'da 9.999 rupi fiyat etiketiyle satışa çıktı. Bu güncel kur ile 850 TL demek. 1000 TL altında yer alan, yüz tanıma ve yapay zeka desteği gibi özelliklere sahip olan bir akıllı telefon için 850 TL uygun bir fiyat. LG W10 Alpha, özellikle uygun fiyatlı akıllı telefon arayan öğrenciler için, çocuğuna ilk akıllı telefon alacak ama fazla para harcamak istemeyen ebeveynler için iyi bir seçenek olabilir.

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