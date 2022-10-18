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LG, sanal alemde unity ile iş birliği yapıyor

18.10.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meta-ev, kullanıcıların kendi evlerinin sanal bir versiyonunda zaman geçirmelerini sağlayarak, kişisel yaşam alanlarının benzeri "dijital ikizini" oluşturmalarına olanak tanıyacak

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), meta-ev ve dijital insanların geliştirilmesi için gerçek zamanlı 3D (RT3D) içerik oluşturma ve çalıştırma konusunda dünyanın lider platformu olan Unity ile bir mutabakat zaptı (MOU) imzaladı.

LG'den yapılan açıklamaya göre, meta-ev, kullanıcıların kendi evlerinin sanal bir versiyonunda zaman geçirmelerini sağlayarak, kişisel yaşam alanlarının son derece benzeri olan bir "dijital ikizini" oluşturmalarına olanak tanıyacak. Kullanıcının gerçek evinde kurulu olan tüm LG ürünleri meta-ev içinde bulunacak.

Ayrıca, kullanıcının dijital ortamda LG cihazlarının ayarlarında, özelliklerinde veya işlevlerinde yaptığı tüm ayarlamalar, gerçek dünyaya yansıtılarak yenilikçi, kullanışlı bir kontrol yöntemi ve keyifli, yeni bir müşteri deneyimi sağlanacak.

Kullanıcılar ayrıca mobilya ve aletleri yeniden düzenleyerek dijital meskenlerini özelleştirebilecekler. LG'nin gelişmiş yaşam tarzı çözümlerini kullanma konusundaki kişisel ipuçlarını ve deneyimlerini paylaşmak için dünyanın her yerinden diğer meta-ev kullanıcılarıyla bir araya gelebilecekler.

Bunun da ötesinde, meta-ev, kullanıcıların ne zaman yardıma ihtiyaç duyduğunu algılayabilen, örneğin belirli bir cihaz işlevini yönetmek için yardıma ihtiyaç duymaları durumunda zamanında destek sunan, ultra gerçekçi dijital insanlara sahip olacak. LG'nin ses tanıma, doğal dil işleme ve bağlamsal öğrenme teknolojilerinin yanı sıra Unity'nin çeşitli endüstrilerde kullanılan gelişmiş motorunun entegrasyonu sayesinde, bu dijital yardımcılar son derece doğal bir şekilde iletişim kurabilecekler.

Meta-evin sanal sakinleri, konuşma becerilerine ek olarak gerçekçi, duruma uygun yüz ifadeleri ve jestleri sayesinde daha "insansı" olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Başkan Yardımcısı ve CTO’su Dr. Kim Byoung-hoon, “Dijital insanları içeren meta-ev, gerçek bir müşteri deneyimi yeniliği sunmak için LG'nin gelişmiş teknolojileri ile tüketiciler ve ev ortamına ilişkin derinlemesine anlayışının yanı sıra, Unity'nin RT3D ve bilgisayar grafiklerindeki rakipsiz yeteneklerinden de yararlanacak.” ifadelerini kullandı.

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