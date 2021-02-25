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LG, telefon üretmeyi bıraksa bile, mobilden vazgeçmeyecek

25.02.2021 10:11 | Son Güncelleme:
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LG, telefon üretmeyi bıraksa bile, mobilden vazgeçmeyecek

Bir LG sözcüsü, Yonhap’ın şirketin LG Rollable telefon projesini beklemeye aldığına dair raporunu yalanladı. The Verge’e göre şirketin sözcüsü, “Gelecekteki mobil ürünlerle ilgili böyle bir kararın verildiğini kesinlikle reddedebilirim” şeklinde konuştu.

Geçen ay şirketin adını akıllı telefon bölümünü satmak, sektörden geri çekilmek veya küçülmeye gitmek gibi olası söylentilerin arasında duymuştuk. Görünüşe göre şirket projeyi tamamen iptal etmemiş. Ancak henüz somut bir ilerleme de görülmüyor. LG, akıllı telefon işinde uzun yıllardır mücadele ediyor. Eskisi kadar popüler ve görkemli olmayan şirket bir zamanlar ABD’deki en büyük üç akıllı telefon üreticisi olarak kabul ediliyordu.

POTANSİYEL BİR ALICIYLA GÖRÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

LG'nin Rollable telefon projesi için CES’te gösterdiği bir protip mevcut. Yuvarlanabilir ekrana sahip olduğu görünen ve bu yönüyle Oppo X 2021’e oldukça benzeyen telefonun ne zaman çıkacağı merak ediliyordu. Ancak bu noktaya kadar bir kitle pazar cihazı için somut lansman planları gelmedi. Bu yılın başlarında TheElec, şirketin LG’nin mobil taraftan çıkmayı düşündüğünü bildirdi. Ancak daha sonra şirketin potansiyel bir alıcıyla görüşmelerde olduğu ortaya çıktı. Bu cephede de nihai bir karara varılmadı.

LG, telefon üretmeyi bıraksa bile, mobil işinden tamamen vazgeçmeyecek gibi görünüyor. Söylentilere göre şirket yakın zamanda Apple için katlanabilir ekranlar geliştirdi. Şirket ayrıca iPhone 12 serisinde kullanılan OLED panellerin bir kısmını da yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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