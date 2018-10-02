LG V40 ThinQ kamera özellikleri ortaya çıktı

Bilindiği üzere LG uzun bir süredir yeni amiral gemisi modeli üzerinde çalışıyor. Güney Koreli teknoloji devi 4 Ekim’de düzenleyeceği özel bir etkinlikle 3 ana kameraya sahip ilk modeli olan LG V40 ThinQ’i tanıtacak.

Kısa süre önce LG, yeni amiral gemisi modeli için kısa bir tanıtın videosu yayınlamıştı. Bu videoda V40 ThinQ kısmen gözükse bile odaklanılmak istenen asıl şey telefonun sahip olduğu 5 kameraydı.

Nitekim geçtiğimiz gün V40 ThinQ’in 5 kamerası hakkında daha fazla detay ortaya çıktı. Sızdırılan son bilgilere göre, arkada yatay olarak konumlandırılmış olan 3 ana kameradan sağ tarafta bulunan 16MP’lık bir sensore sahip ve standart fotoğraflar çekiyor. 12MP’lik orta kamera ise süper geniş açılı çekimlerde kullanılıyor. Soldaki 8MP’lik kamerada telefoto lensi mevcut.

Ön taraftaki kameralardan biri ise 8MP ve geniş açılı fotoğraflar için kullanılacak. Diğer kamera ise standart bir görev üstlenecek.

LG V40 ThinQ, 1440 x 3120 piksel çözünürlüğünde 6.4 inçlik QHD+ ekranla gelecek. Snapdragon 845 yonga setinden güç alan telefonun sistemini 8GB RAM ile desteklemesi bekleniyor. Min. 128GB dahili depolama alanıyla gelecek olan V40 ThinQ fiyatı ise henüz belli değil.

General Mobile GM 9 Pro inceleme

