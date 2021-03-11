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LG ve TCL arasında patent savaşı başladı

11.03.2021 09:31 | Son Güncelleme:
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LG ve TCL arasında patent savaşı başladı

LG ve TCL arasındaki gerilim yeni değil. LG, Kasım 2019’da TCL’ye karşı üç patent davası açtı. Mannheim Bölge Mahkemesi şimdi Güney Koreli teknoloji devi lehine karar verdi. 

Fakat bu dava henüz bitmedi. TCL, LG’nin patentinin şu anda Alman Federal Patent Mahkemesi'nde bekleyen bir hükümsüzlük davasıyla iptal edilmesini sağlamaya çalışıyor. LG ise TCL’nin teknolojisini lisans olmadan kullanmasını derhal durdurmak istiyor. Diğer iki davaya gelince, ikincisi 2 Mart’taki oturumda tartışıldı. Ancak mahkeme henüz karar vermedi.

Üçüncü mahkeme ise mayıs ayında gerçekleşecek. Davaya sebep olan üç patent de 4G ile alakalı. Fikri mülkiyet araştırma firması TechIPm’e göre LG, beş yıl boyunca (2012-2016) en büyük standart temel patent cephaneliğine sahipti. Başka bir istihbarat şirketi olan IPlytics, LG’yi 5G standardı temel patentlerinde dünya çapında üçüncü sırada gösteriyor.

LG'DEN AÇIKLAMA GELDİ

LG Fikri Mülkiyet Merkezi başkan yardımcısı ve başkanı Cho Hwi-jae konuyla ilgili konuştu. Cho Hwi-jae “Patentli teknolojilerimiz, sürekli araştırma ve geliştirmenin meyvesi. Bu meyveler sektördeki süregelen rekabet gücümüzün merkezinde yer alıyor. Çalışanlarımızı yaratıcı düşünmeye motive eden şeyler tam olarak bu teknolojiler.'' ifadelerini kullandı.

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Cho Hwi-jae ayrıca ''Fikri mülkiyetimizi her türlü yetkisiz kullanıma karşı güçlü bir şekilde korumanın bizim sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz.” dedi. LG ve TCL arasındaki gerilim sonlanmıyor. Geriye kalan iki dava daha var. Cephede olaylar ne şekilde sonuçlanacak bekleyip göreceğiz.

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