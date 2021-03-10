LG, Tesla için 2023 yılında ABD ve Avrupa'da yeni pil hücreleri üretmeyi planlıyor

Kaynaklardan biri Tesla'nın LG'nin rolünü Çin dışındaki tedarik zincirine genişletecek anlaşmayı henüz onaylamadığını belirtti.

Güney Koreli pil üreticisi LG, geçen hafta Koreli gazetecilere yaptığı açıklamada şirketin elektrikli araçlar ve enerji depolama sistemlerine yönelik piller geliştirmek ve hem ABD'deki hem de küresel arenadaki aralarında startupların da bulunduğu müşterilerine pil sağlamak amacıyla ABD'de bir fabrika kuracağını duyurmuştu.

LG, geçen haftaki açıklamasında potansiyel müşterilerinden bahsetmezken kaynaklardan birine göre, şirket Tesla'nın da bu pillerden alacağını umuyor.

Tesla CEO'su Elon Musk geçen yıl Eylül ayında yaptığı açıklamada, şirketin kendi yeni pil sistemlerini geliştirmek gibi iddialı bir planının olduğunu belirtmişti.

Bu plan neticesinde LG ve Panasonic gibi şirketlerin Tesla'nın performansı kanıtlanmamış teknolojisini benimsemeleri ya da Tesla gibi büyük bir müşteriyi uzun vadede kaybetmeyi göze almaları gerekiyordu.

LG'NİN İŞTİRAKİ NUMUNE ÜRETTİ İDDİASI

Adının açıklanmasını istemeyen kaynaklar, LG'nin iştiraki Chem'in 4680 serisi büyük boyutlu silindir piller olarak bilinen pil türü için numune ürettiğini söyledi.