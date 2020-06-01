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LG Velvet kötü gidişata son mu verecek?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.06.2020 12:15 | Son Güncelleme

Bir kaç hafta önce Güney Kore’de satışa sunulan LG’nin yeni akıllı telefonu LG Velvet şimdi de Avrupa pazarında yerini alacak. Telefonun muhtemelen Haziran ayı içerisinde raflardaki yerini alacak.

LG Velvet kötü gidişata son mu verecek?

Bu bilgi LG’nin İtalya’daki resmi sitesine dayandırılıyor. Telefonun Türkiye’ye de kısa zaman sonra gelmesi bekleniyor. G2 ile yakalanan ve daha sonra kaybedilen muhteşem imaj LG Velvet ile geri kazanılabilecek mi göreceğiz.

LG VELVET ÖZELLİKLERİ

İsterseniz telefonun özellikleri hakkında kısaca bilgi verelim. Velvet 167.2 x 74.1 x 7.9 mm boyutlarında ve 180 gram ağırlığında bir telefon. Telefon 6.8 inç büyüklüğünde ve 1080 x 2460 (FHD+) piksel çözünürlüğünde P-OLED ekrana sahip. Bu ekranın piksel yoğunluğu 395 PPI.

LG Velvet gücünü 7nm fabrikasyon süreci sonucunda geliştirilen Qualcomm Snapdragon 765G yonga setinden alacak. Bu yonga setinde Single-core 2.4 GHz Kryo 475 ana işlemci, Single-core 2.2 GHz birinci yardımcı işlemci Hexa-core 1.8 GHz 2. yardımcı işlemci ve Adreno 620 grafik işlemcisi yer alıyor. 6 GB / 8GB LPDDR4x RAM ve 128GB UFS 2.1 depolama alanı telefonun sahip olduğu diğer özellikler. Depolama alanının harici bir microSD kart ile 2TB’a kadar arttırabileceğini belirtelim.
Ön kısmında 16MP çözünürlüğünde bir kamerası bulunan telefonun arka kısmında f/1.8 diyafram aralığına sahip 48MP çözünürlüğünde bir ana kamera, 8MP çözünürlüğünde f/2.2 diyafram aralığına sahip ultra geniş açılı bir kamera ve  5 Megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü bulunuyor.

LG VELVET FİYATI

Son olarak Android 10 işletim sistemi yüklü olarak gelecek olan telefonun USB Type-C ile şarj edilebilen 4300 mAh’lık bir bataryası bulunuyor. Bu batarya kablolu olarak 25 W hızlı şarj edilebilirken kablosuz olarak 9W hızlı şarj edilebiliyor. Telefonun yaklaşık 734$ fiyat etiketine sahip olacağını söyleyelim. Bakalım ülkemizdeki fiyatı ne olacak ?
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