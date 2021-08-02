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LGS 1. nakil sonuçları sorgulama sayfası! 2. nakiller ne zaman yapılacak?

02.08.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS’de 1. nakil sonuçları açıklandı. MEB tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin başarı sıralaması ve kontenjanlara göre tercih ettikleri nakit sonuçları tamamlandı. 1. Nakil sonuçları, e-Okul sayfası üzerinden görüntülenebilecek. Şimdi gözler 2. nakillere çevrildi…

LGS 1. nakil sonuçları sorgulama sayfası! 2. nakiller ne zaman yapılacak?

MEB, yaptığı açıklamada 2. nakil tarihlerini paylaştı. Birinci nakil döneminde yerleşemeyen öğrenciler için ikinci nakil hakkı veriliyor. Belirtilen tarihlerde yapılan tercihlerin ardından ikinci nakil sonuçları da kısa süre içerisinde paylaşılıyor.

[LGS 1. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN](https://www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/lise_yerlestirme/2021_LISE_YERLES_ek_1_hskduy45uhk43kj/)

NAKİL TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler ek nakil tercihlerini 02-06 Ağustos 2021 tarihlerinde saat 17.00'ye kadar yapılabilecektir. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabileceklerdir.

NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

02 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

02-06 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

09 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

09-13 Ağustos 2021 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

20 Ağustos 2021 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

23-27 Ağustos 2021 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

31 Ağustos 2021 – Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

06 Eylül 2021 – 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sınavı
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