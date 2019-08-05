HABER

LGS 2. nakil başvuru haftası: Yeni boş kontenjanlar, tercih listeleri açıklandı

EĞİTİM HABERLERİ  | 05.08.2019 10:36 | Son Güncelleme

MEB’in 1 nakil başvuru sonuçlarını ilan etmesi ve yerleştirmelerin belli olmasıyla birlikte yeni boş kontenjanlar da açıklandı. İlk nakil başvurusundan umduğunu bulamayan öğrenciler 2. nakil başvurusu için boş kontenjanların gösterildiği tercih listelerinden faydalanacaklar. İşte 2019 LGS 2. nakil başvuruları için boş kontenjanlar ve nakil başvuru takviminin detayları...

LGS 2. nakil başvuru haftası: Yeni boş kontenjanlar, tercih listeleri açıklandı

MEB sabah yaptığı duyuru ile LGS 1. nakil sonuçlarını ilan etti yani ilk nakil başvurusunun yerleştirmeleri yapıldı. Böylece 2. nakil başvuru haftası için yeni boş kontenjanlar da belli oldu. İlk nakil başvurusunda istediği yerleşemeyen veya herhangi bir yere yerleşemeyen öğrenciler 2.nakil başvuru işlemlerine başladı. İşte 2. nakil başvuruları için boş kontenjanlar ve nakil başvuru takvimi...

2. NAKİL BAŞVURUSU İÇİN BOŞ KONTENJANLAR

Sınavlı öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri için boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgileri için Tıklayınız

Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri için boş kontenjan bilgileri için Tıklayınız

MEB 2019 LGS NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ

05 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

05-08 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

10 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

19-23 Ağustos 2019: Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-29 Ağustos 2019: Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

06 Eylül 2019: İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

TERCİH EKRANINDA RENKLERİN ANLAMI

Yeşil Renk: Kayıt alanındaki okullları gösterir.

Mavi Renk: Komşu kayıt alanındaki okulları gösteririr.

Kırmızı Renk: Önceki kategorilerde olmayan diğer okulları gösterir.

Manş Denizi'ni uçarak geçtiManş Denizi'ni uçarak geçti
1. nakil sonuçları saat kaçta ilan edilecek?1. nakil sonuçları saat kaçta ilan edilecek?
Münazara Ligi’nin şampiyonu Samsun Sosyal Bilimler Lisesi olduMünazara Ligi’nin şampiyonu Samsun Sosyal Bilimler Lisesi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
LGS nakil başvurusu tercih listeleri

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

Ankara'da otelde korkutan yangın

Ankara'da otelde korkutan yangın

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MEB’den yönetmelik değişikliği! İlk ve ortaokullarda yeni dönem

MEB’den yönetmelik değişikliği! İlk ve ortaokullarda yeni dönem

5. sınıf kayıt başvuru işlemleri başladı

5. sınıf kayıt başvuru işlemleri başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
LGS nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? E-okul sorgulama saat kaçta?

1. nakil sonuçları saat kaçta ilan edilecek?

Okullar ne zaman açılacak? İşte yeni tarihler ve yeni tatil düzeni!

Okullar ne zaman açılacak?

YKS yerleştirme sonuçları için bekleyiş sürüyor! ÖSYM’den açıklama geldi mi?

YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS 2019 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Şimdi sıra yerleştirme sonuçlarına geldi!

LGS 1. nakil başvuru sonuçları ne zaman ilan edilecek?

Nakil sonuçları ne zaman ilan edilecek?

KPSS 2019/1 yerleştirme sonuçları açıklandı (KPSS yerleştirme sonuçları sorgulama)

ÖSYM merakla beklenen sonuçları açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.