LGS 2. nakil başvuru haftası: Yeni boş kontenjanlar, tercih listeleri açıklandı

MEB sabah yaptığı duyuru ile LGS 1. nakil sonuçlarını ilan etti yani ilk nakil başvurusunun yerleştirmeleri yapıldı. Böylece 2. nakil başvuru haftası için yeni boş kontenjanlar da belli oldu. İlk nakil başvurusunda istediği yerleşemeyen veya herhangi bir yere yerleşemeyen öğrenciler 2.nakil başvuru işlemlerine başladı. İşte 2. nakil başvuruları için boş kontenjanlar ve nakil başvuru takvimi...

2. NAKİL BAŞVURUSU İÇİN BOŞ KONTENJANLAR

Sınavlı öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri için boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgileri için Tıklayınız

Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri için boş kontenjan bilgileri için Tıklayınız

MEB 2019 LGS NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ

05 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

05-08 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

10 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

19-23 Ağustos 2019: Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması