LGS 2. nakil başvuru haftası: Yeni boş kontenjanlar, tercih listeleri açıklandı

MEB sabah yaptığı duyuru ile LGS 1. nakil sonuçlarını ilan etti yani ilk nakil başvurusunun yerleştirmeleri yapıldı. Böylece 2. nakil başvuru haftası için yeni boş kontenjanlar da belli oldu. İlk nakil başvurusunda istediği yerleşemeyen veya herhangi bir yere yerleşemeyen öğrenciler 2.nakil başvuru işlemlerine başladı. İşte 2. nakil başvuruları için boş kontenjanlar ve nakil başvuru takvimi...
Sınavlı öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri için boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgileri için Tıklayınız
Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri için boş kontenjan bilgileri için Tıklayınız
05 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
05-08 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
10 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
19-23 Ağustos 2019: Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
26-29 Ağustos 2019: Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
06 Eylül 2019: İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
TERCİH EKRANINDA RENKLERİN ANLAMI
Yeşil Renk: Kayıt alanındaki okullları gösterir.
Mavi Renk: Komşu kayıt alanındaki okulları gösteririr.
Kırmızı Renk: Önceki kategorilerde olmayan diğer okulları gösterir.
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