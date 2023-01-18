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LGS 2023 ne zaman? Liseye Geçiş Sınavı başvuru tarihi belli mi?

18.01.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihi tüm adaylar tarafından merak ediliyor. LGS 2023 ne zaman? Liseye Geçiş Sınavı başvuru tarihi belli mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2023 LGS sınavının tarihi ve başvuruları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

LGS 2023 ne zaman? Liseye Geçiş Sınavı başvuru tarihi belli mi?

Her sene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için geri sayım başladı. Sınava girecek olan tüm adaylar LGS 2023 ne zaman? Liseye Geçiş Sınavı başvuru tarihi belli mi? gibi soruların yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyorlar. LGS'ye dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

LGS 2023 NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl 5 Haziran 2022 Pazar tarihinde uygulanan LGS sınavının, bu yıl 4 Haziran Pazar günü gerçekleşmesi planlanıyor.

Ancak, MEB tarafından resmi açıklama gelmedi ve seçim dolayısıyla LGS'nin tam olarak hangi tarihte yapılacağı ise henüz bilinmiyor. LGS 2023 başvuru ve sınav tarihi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

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LGS'DE KAÇ SORU OLACAK?

İki oturum halinde yapılacak olan LGS'nin ilk oturumu saat 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.

Toplamda 90 sorunun yer alacağı LGS 2023'te; sözel adaylara 50 soru, sayısal adaylara ise 40 soru sorulacak.

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LGS NEDİR?

LGS, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve Merkezi Sınavla öğrenci alacak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik anadolu liselerinin anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılan, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak düzenlenen ve çoktan seçmeli 90 sorudan oluşan sınavdır.

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