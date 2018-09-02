LGS 3. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? Okullar ne zaman açılacak?

Türkiye binlerce öğrenci hangi lisede okuyacağının belirleyebilmek için nakil başvurusu yapmaya devam ediyor. Öğrenciler son LGS / yerel yerleştirme sisteminde 3. nakil başvurularını yapıp sonuçları beklemeye başladılar. Bilindiği 3. nakil başvuru sonuçları açıklanma tarihi 3 Eylül 2018. Peki nakil sonuçları saat kaçta ilan edilecek? MEB açıklama yaptı mı?
MEB’in liseye geçiş sistemi takvimine göre sonuçlar 3 Eylül Pazartesi günü ilan edilecek. Ancak sonuçların saat kaçta ilan edileceğine dair dair bir açıklama yapılmadı. Nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sitesinden ilan edilecek ve sorgulama yapabilmek için T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve sorgulama ekranındaki güvenlik kodunun ilgili alana girilmesi yeterli olacak. Aşağıdaki bağlantıdan MEB’in resmi sitesine erişebilirsiniz. 4. nakil başvuruları da sonuçların açıklanması ile belli olacak kontenjanlara göre hemen e-okul üzerinden yapılabilecek.
3. nakil sonuçları sorgulama için tıklayınız (MEB bekleniyor)
MEB’in paylaştığı eğitim sene başında paylaştığı eğitim ve öğretim yılı takvimi ve nakil başvuru takvimine göre okular 17 Eylül Pazartesi günü açılacak.
Nakil başvurusu öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr/ internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan okul tercihlerinin ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor.
NAKİL BAŞVURU KILAVUZU
MEB, gerek merkezi gerekse de yerel yerleştirmeye esas nakil işlemleri ile ilgili olarak öğrenciler ve veliler için ayrıntılı bir kılavuz yayımladı. Kılavuzda nakil başvurusu, başvuruların değerlendirilmesi, nakil süreci ile ilgili tüm detaylar yer almaktadır. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Liseye geçiş nakil başvuru kılavuzu için tıklayınız
BAŞVURULARDA EŞİTLİK OLURSA NE OLUYOR?
Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla, Ortaokul Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.
Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.
2018 LGS NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ
| TARİH | İŞLEM |
| -------- | -------- |
| 06-10 Ağustos 2018 | Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması |
| 13 Ağustos 2018 | Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı |
| 13-17 Ağustos 2018 | Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması |
| 19 Ağustos 2018 | Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı |
| 27-31 Ağustos 2018 | Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması |
| 03 Eylül 2018 | Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının İlanı |
| 03-06 Eylül 2018 | Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması |
| 08 Eylül 2018 | Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçlarının İlanı |
| 17 Eylül 2018 | 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı |
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