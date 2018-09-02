HABER

LGS 3. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? Okullar ne zaman açılacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 02.09.2018 22:08 | Son Güncelleme

LGS yani yeni liseye geçiş sisteminde nakil süreci devam ediyor. 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınana yerleştirme esas 3. nakil tercih başvurularının alınmasından sonra öğrenciler nakil sonuçlarını bekliyorlar. Peki 3 Eylül 3. nakil sonuçları saat kaçta ilan edilecek? Okulların açılmasına ne kadar kaldı?

LGS 3. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? Okullar ne zaman açılacak?

Türkiye binlerce öğrenci hangi lisede okuyacağının belirleyebilmek için nakil başvurusu yapmaya devam ediyor. Öğrenciler son LGS / yerel yerleştirme sisteminde 3. nakil başvurularını yapıp sonuçları beklemeye başladılar. Bilindiği 3. nakil başvuru sonuçları açıklanma tarihi 3 Eylül 2018. Peki nakil sonuçları saat kaçta ilan edilecek? MEB açıklama yaptı mı?

3. NAKİL BAŞVURU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

MEB’in liseye geçiş sistemi takvimine göre sonuçlar 3 Eylül Pazartesi günü ilan edilecek. Ancak sonuçların saat kaçta ilan edileceğine dair dair bir açıklama yapılmadı. Nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sitesinden ilan edilecek ve sorgulama yapabilmek için T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve sorgulama ekranındaki güvenlik kodunun ilgili alana girilmesi yeterli olacak. Aşağıdaki bağlantıdan MEB’in resmi sitesine erişebilirsiniz. 4. nakil başvuruları da sonuçların açıklanması ile belli olacak kontenjanlara göre hemen e-okul üzerinden yapılabilecek.

3. nakil sonuçları sorgulama için tıklayınız (MEB bekleniyor)

OKULLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR

MEB’in paylaştığı eğitim sene başında paylaştığı eğitim ve öğretim yılı takvimi ve nakil başvuru takvimine göre okular 17 Eylül Pazartesi günü açılacak.

LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Nakil başvurusu öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr/ internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan okul tercihlerinin ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor.

NAKİL BAŞVURU KILAVUZU

MEB, gerek merkezi gerekse de yerel yerleştirmeye esas nakil işlemleri ile ilgili olarak öğrenciler ve veliler için ayrıntılı bir kılavuz yayımladı. Kılavuzda nakil başvurusu, başvuruların değerlendirilmesi, nakil süreci ile ilgili tüm detaylar yer almaktadır. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Liseye geçiş nakil başvuru kılavuzu için tıklayınız

BAŞVURULARDA EŞİTLİK OLURSA NE OLUYOR?

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla, Ortaokul Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.

Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.

2018 LGS NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ

| TARİH | İŞLEM |

| -------- | -------- |

| 06-10 Ağustos 2018 | Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması |

| 13 Ağustos 2018 | Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı |

| 13-17 Ağustos 2018 | Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması |

| 19 Ağustos 2018 | Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı |

| 27-31 Ağustos 2018 | Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması |

| 03 Eylül 2018 | Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının İlanı |

| 03-06 Eylül 2018 | Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması |

| 08 Eylül 2018 | Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçlarının İlanı |

| 17 Eylül 2018 | 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı |

PARTNERCanlı canlı ameliyat izledilerCanlı canlı ameliyat izlediler
'Öğrenciler iki hafta içerisinde okula alışamıyorsa destek alınmalı''Öğrenciler iki hafta içerisinde okula alışamıyorsa destek alınmalı'
Adana'da okul servisi ücretleri yüzde 9,5 zamlandıAdana'da okul servisi ücretleri yüzde 9,5 zamlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
LGS nakil başvuru sonuçları Nakil Sonuçları meb

En Çok Okunan Haberler

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

İlginizi Çekebilir

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü

YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü

Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek

Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Okullarda takdir, teşekkür ve üstün başarı belgesi almak için yeni şartlar! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme

Okullarda takdir, teşekkür ve üstün başarı belgesi almak için yeni şartlar! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme

KYK burs Başvurusu 2018: KYK burs ve yurt başvuru tarihleri belli oldu mu?

KYK burs Başvurusu 2018: KYK burs ve yurt başvuru tarihleri belli oldu mu?

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

23. dönem POMEM başvuru tarihi ve başvuru şartları belli oldu? POMEM başvurusu nasıl yapılır?

23. dönem POMEM başvuru tarihi ve başvuru şartları belli oldu? POMEM başvurusu nasıl yapılır?

YKS tercih sonuçları yarın saat kaçta açıklanacak?

YKS tercih sonuçları yarın saat kaçta açıklanacak?

KPSS 2018 Lİsans/ÖABT sınav sonuçları açıklandı! KPSS sonuç sorgulama sayfası açıldı!

KPSS 2018 Lİsans/ÖABT sınav sonuçları açıklandı! KPSS sonuç sorgulama sayfası açıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.