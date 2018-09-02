LGS 3. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? Okullar ne zaman açılacak?

Türkiye binlerce öğrenci hangi lisede okuyacağının belirleyebilmek için nakil başvurusu yapmaya devam ediyor. Öğrenciler son LGS / yerel yerleştirme sisteminde 3. nakil başvurularını yapıp sonuçları beklemeye başladılar. Bilindiği 3. nakil başvuru sonuçları açıklanma tarihi 3 Eylül 2018. Peki nakil sonuçları saat kaçta ilan edilecek? MEB açıklama yaptı mı?

3. NAKİL BAŞVURU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

MEB’in liseye geçiş sistemi takvimine göre sonuçlar 3 Eylül Pazartesi günü ilan edilecek. Ancak sonuçların saat kaçta ilan edileceğine dair dair bir açıklama yapılmadı. Nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sitesinden ilan edilecek ve sorgulama yapabilmek için T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve sorgulama ekranındaki güvenlik kodunun ilgili alana girilmesi yeterli olacak. Aşağıdaki bağlantıdan MEB’in resmi sitesine erişebilirsiniz. 4. nakil başvuruları da sonuçların açıklanması ile belli olacak kontenjanlara göre hemen e-okul üzerinden yapılabilecek.

3. nakil sonuçları sorgulama için tıklayınız (MEB bekleniyor)

OKULLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR

MEB’in paylaştığı eğitim sene başında paylaştığı eğitim ve öğretim yılı takvimi ve nakil başvuru takvimine göre okular 17 Eylül Pazartesi günü açılacak.