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LGS cevap kağıdı kayboldu, sınavı iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 18:26 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) cevap kağıdı kaybolduğu ortaya çıkan Pınar Akbaş, bugün açıklanan sınav sonucunda “Sınavı iptal edildi” yazısını görünce üzüntüye boğuldu.

LGS cevap kağıdı kayboldu, sınavı iptal edildi

Kadirli Şehit Musa Sarıgöz Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Pınar Akbaş, 20 Haziran’da yapılan LGS'ye kendi okulunda girdi. Sınav sonucunun açıklanmasını bekleyen Pınar Akbaş’ın cevap kağıdının kaybolduğu ortaya çıkmıştı.

Bugün açıklanan LGS sonucunda Pınar Akbaş’ın sonucu “sınavı iptal edildi” şeklinde açıklandı. Sınavda cevap kağıdı kaybolan Pınar Akbaş, “Tüm arkadaşlarımın sınav sonucu açıklandı benimki açıklanmadı. Sınavım iptal edilmiş olarak görülüyor. Yanlışım veya doğrum kaç soru olursa olsun ben sonucumu görmek isterdim. Bundan sonra ne olacak bilmiyorum. Ailem beni özel okula göndermek istiyor. Sanırım öyle olacak” dedi.

PİNAR

"YETKİLİLER BİZE BİR ŞEY SÖYLEMİYOR"

Kızının hakkını sonuna kadar arayacaklarını belirten annesi Sevgi Akbaş ise, “Bugün sınav sonucu açıklandı, herkesin sonucu açıklandı benim kızımın sonucu açıklanmadı sınava girmedi görünüyor. Çok üzgünüz kızım da çok üzgün. 10 puan da alsa 100 puan da alsa bu sonucu görmek isterdik. Yetkililer de bize bir şey söylemiyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kimse bizi arayıp sorup bilgilendirme yapmıyor. Bugün gidip dava açacağız. Sanırım birde idari soruşturma açılmış bilgimiz bu kadar” şeklinde konuştu.

Bu arada, milli eğitim müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmadı. (İHA)

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