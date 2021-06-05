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LGS'de okunacak dualar nelerdir? Sınavda başarılı olmak için okunacak sure ve dualar

05.06.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS sınavı öncesi okunacak dualar hem ailelerin hem de öğrenciler için önem taşır. Sınavda başarılı olmak için okunacak sure ve duların, sınavda başarı getirdiğine inanılıyor. Sınav öncesi başarılı olmak için okunacak dualar ve sureler, sınava girecekleri bir nebze olsun rahatlatıyor.

LGS'de okunacak dualar nelerdir? Sınavda başarılı olmak için okunacak sure ve dualar

Yüzbinlerce öğrencinin gireceği LGS sınavı öncesi okunacak dualar ve sureler, bazı alimler tarafından tavsiye edilen ayetler, herkes tarafından bilinir, okunur. Öğrenciler, sınava girmeden önce dua okurken, aileler de çocuklarının sınavda başarılı olması için çeşitli dualar okuyor.

SINAVDA BAŞARILI OLMAK İÇİN OKUNACAK DUA VE SURELER

1 – İmtihana (Sınava) girerken şu dua okunur:

“Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

ANLAMI: “Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.”

2 – Sınavda unutkanlığa karşı edilecek dua

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.” On dokuz defa okunacak.

LGS'de okunacak dualar nelerdir? Sınavda başarılı olmak için okunacak sure ve dualarr

3 – Sınav başlayınca da şu dua okunur:

“Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû.” (10 kere)

ANLAMI:”Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.”

4 –Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur’an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.

“Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr”

ANLAMI:“Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır”

5 – Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;

“Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli ” (10 Kere)

ANLAMI: “Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle.”

6 – “Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari.”

ANLAMI:Allah’ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah’ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De’avat,90)

7 – Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi’s salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü’l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi’l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)

Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.


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