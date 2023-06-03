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LGS heyecanı başladı! İBB duyurdu: Saat 15.00'e kadar ücretsiz olacak

03.06.2023 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yarın gerçekleştirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınava girecek olan öğrenciler ve görevliler için yarın toplu ulaşımın 07.30 ila 15.00 arasında ücretsiz olacağını duyurdu.

LGS heyecanı başladı! İBB duyurdu: Saat 15.00'e kadar ücretsiz olacak

İstanbul'da yarın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere ve görevlilere toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

Ekran Alıntısı

15.00'E KADAR SÜRECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentteki toplu taşıma araçlarının, yarın gerçekleştirilecek LGS'ye girecek öğrenciler ile görevlilere 07.30 ila 15.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.

BELGELERİNİ GÖSTERMELERİ YETECEK

Öğrencilerin giriş belgelerini, sınav görevlilerinin ise görevli olduklarına dair belgelerini göstererek, İstanbulkart'larını kullanmadan, toplu ulaşım entegrasyonuna dahil olan otobüs, metro, tramvay, füniküler, vapur ve deniz motorları ile ücretsiz yolculuk yapabilecekleri kaydedildi.

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EKREM İMAMOĞLU DA DUYURDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi sınavına girecek tüm öğrencilere başarılar dilerim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm toplu ulaşım araçları, sınava girecek öğrenci ve görevlilere 07.30 – 15.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verecek." ifadelerine yer verdi.

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İstanbul lgs

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