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LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ! LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? LGS sınav giriş belgesi nereden alınır?

30.05.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS sınav giriş belgeleri gündemde yer alıyor. MEB tarafından 8. sınıf öğrencilerine uygulanacak olan LGS için geri sayım devam ediyor. Sınav giriş belgeleri ise erişime açıldı. Öğrenciler LGS sınav giriş belgelerini nasıl, nereden alınır şeklinde sorular sormaya başladı. İşte sınav giriş belgelerine dair detaylar!

LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ! LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? LGS sınav giriş belgesi nereden alınır?

Milyonlarca öğrenci LGS sınav giriş belgelerinin açıklanması için gün sayıyordu. Sonunda beklenen haber geldi. LGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Öğrenciler LGS sınav giriş belgelerini www.meb.gov.tr ve e okul sistemi üzerinden sorgulayabilecekler. İşte LGS sınav giriş belgelerine dair detaylı bilgiler...

LGS GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS adayları sınava eğitim gördükleri okullarda girecek.

LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ! LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merkezi Sınav, 05 Haziran 2022 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

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ÖSYM LGS Liselere Geçiş Sınavı
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