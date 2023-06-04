LGS sınav yorumları 2023: LGS soruları zor muydu kolay mıydı? Sınav yorumları burada olacak

LGS'ye giren milyonlarca öğrenci ve velileri sınav sonrasında 'LGS soruları zor muydu, kolay mıydı?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Toplamda 90 soruya yanıt verecek olan öğrenciler sınavın ardından ise LGS soru yorumları araştırmaya başlayacaklar. Öğrenciler uzun bir hazırlık sürecinin ardından 4 yıllık lise hayatlarını belirleyecek sına girdiler. İşte LGS yorumları...

LGS SORULARI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

LGS bugün saat 09.30'da başladı. İki oturum halinde yapılacak olan sınavın ilk etabı 75 dakika sürecek. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 80 dakika sürecek. Sınavın ardından LGS soru yorumları burada olacak.

LGS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Daha önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, sınav kitapçıklarını bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek. Sınavın ardından yarın öğleden sonra, cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.

Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi, posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

