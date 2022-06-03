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LGS sınavı öncesi Zuharatbaba Türbesi’ne akın ettiler: Allah’ın kudreti sonsuz, hedefim pilotluk

03.06.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Haziran Pazar günü düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sistemi sınavı öncesi hem öğrenciler hem de veliler İstanbul'da bulunan Zuharatbaba Türbesi'ne akın ettiler. Torunu için dua etmeye geldiğini söyleyen Fatma Sezgin, "Torunum için geldim. Bütün okuyan çocuklarımızın yolları bahtları açık olsun" dedi. Sınava girecek olan Muhammet ise, ''Allah’ın kudreti sonsuzdur. O yüzden dua etmeye geldim. Allah elbet bana kuvvet ve zeka verecektir. Bütün sene çalıştım. Hedefim pilotluk" ifadelerini kullandı.

LGS sınavı öncesi Zuharatbaba Türbesi’ne akın ettiler: Allah’ın kudreti sonsuz, hedefim pilotluk

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 5 Haziran Pazar günü yapılacak. Yüzbinlerce öğrencinin girmesi beklenen sınav öncesi bazı öğrenci ve veliler Zuhuratbaba Türbesi'ne gelerek dua etti. Torunu için dua etmeye gelen Fatma Sezgin, "Torunum için geldim. Bütün okuyan çocuklarımızın yolları bahtları açık olsun." dedi.

''TORUNUMA ZİHİN AÇIKLIĞI, BANA ŞİFA''

Meliha Yamalı, "6 torunum var. Rabbim hepsine zihin açıklığı versin. Ben de koronavirüs geçirdim. Allah bana da şifalar versin. Buraya şifa dilemeye geldik. Torunum sınava girecek. Allah'tan ona zihin açıklığı diliyorum." diye konuştu.

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''ALLAH’IN KUDRETİ SONSUZDUR''

LGS sınavına girecek Muhammet Emrah Kuyucu ise "Güzel bir yer hedefledim. Allah’ın kudreti sonsuzdur. O yüzden dua etmeye geldim. Allah elbet bana kuvvet ve zeka verecektir. 370'in üstünde puan hedefliyorum. Bütün sene çalıştım. Hedefim pilotluk." dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
LGS Liselere Geçiş Sınavı
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