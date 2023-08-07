LGS TERCİH SONUÇLARI 2023: LGS nakil tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? LGS ek tercih sonuçları sorgulama

LGS nakil tercih sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. LGS her sene MEB tarafından merkezi olarak düzenleniyor. Sınava giren adaylar heyecanla yerleştirme sürecini takip ediyorlar. LGS ilk tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil süreci başladı. Adaylar 3. ek yerleştirme işlemlerini 4 Ağustos tarihinde tamamladılar. Sonuçlar ise bugün erişime açılacak.

LGS NAKİL TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 2. nakil başvuruları cuma günü sona erdi. İkinci nakil sonuçları 07 Ağustos 2023 tarihlerinde ilan edilecek.

LGS NAKİL TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

08 – 16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 – 25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

