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LGS ve YKS ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı'ndan yeni açıklama

EĞİTİM HABERLERİ  | 24.03.2020 13:28 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor. Okulların ne zaman açılacağıyla ilgili "Bilim Kurulu ile istişare halindeyiz, yarın bir toplantımız olacak. Toplantı sonucunda bir değerlendirme yapılır" ifadelerini kullandı. LGS ve YKS ertelenecek mi? sorusuna da yanıt veren Bakan Selçuk, "Bu konuda da bizim paketimiz hazır. LGS ile ilgili öğrencilerimizin neye ihtiyaçları olduğuna bakıyoruz." dedi.

LGS ve YKS ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı'ndan yeni açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı Haber Global canlı yayınında soruları yanıtlıyor.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;

EBA'DAKİ ERİŞİM SORUNU

Uzaktan eğitim ile kastettiğimiz içerik televizyon yayını. Peki, bilişim ağı yani EBA hangi fonksiyonu görecek? Çocuklarımız konu tekrarı yapmak isterlerse, TV'deki programları kaçırırlarsa böyle bir yoğunluk olabilir. Bir öğrenci iki saat kalıp orada videolar izleyebilir, binlerce deney var. Deneyleri izleyebilirler, öğretmenleri ile etkileşime girebilirler. EBA bir sosyal medya platformu. Bir haftada 3 kanal kurup bunun içeriklerini oluşturup bütün ülkenin ihtiyacını giderebilmek bizim için büyük bir proje. Ben bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. MEB'in bu projede çalışan ekibine ben tekrar teşekkür ediyorum.

TARTIŞMA YARATAN ADNAN MENDERES GÖRÜNTÜLERİ

(Adnan Menderes'in idamına ilişkin görüntüler) Ben bu işe Ziya öğretmen olarak bakıyorum. Pedagojik olarak bakıyor Ziya öğretmen. Bu ders aralarındaki bir etkinlik kuşağı ile ilgili. Bir inceleme başlattım. Bu ekip öylesine ummalı bir çalışma içinde ki, benim hepsini tek tek izlemem mümkün değil. Prensip olarak neyi nasıl yapacağımızla ilgili arkadaşlarımızın yüzlercesi bu konuya eğiliyor. Bu çalışma sırasında bir program yerine başka bir içerik konuluyor yanlışlıkla. Burada şöyle bir şey var. Bizim ekiplerimiz kontrollü olarak içeriklere bakıyor. Kontroller sırasında bir hata olmuş. Projenin tamamını kötülemek anlamında bir şey değil. Hukuksal bir konu süreci beklememiz lazım.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Hastalıkla ilgili ne zaman pik yapacağı vs bizim konuşmamız doğru değil, bu bir bilim alanı. Bilim Kurulu ile istişare halindeyiz, yarın bir toplantımız olacak. Toplantı sonucunda bir değerlendirme yapılır. Önemli olan veriye dayalı yapılması. Somut verilere göre bir karar vereceğiz.

(Meslek liselerinde maske üretimi) Bizim geldiğimizden beri artık meslek liselerinde bakış açısı pardigmal olarak dönüşüyor. Meslek liselerini üretimin içine sokmamızın nedeni de bu zaten.

Sınıf geçme ile ilgili de çalışılıyor. Tüm sorular masada çözümleri de çalışılıyor. Birden bire bütün senaryoları açıklamak bir karmaşa yaratır, şimdi hiç gerek yok.

LGS VE YKS SINAVLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

(Üniversite sınavları) LGS MEB ile ilgili, YKS ÖSYM ile ilgili. MEB'in ilgisi hangi konulardan sınav yapılacak konusu ile ilgili. Bu konuda da bizim paketimiz hazır. LGS ile ilgili öğrencilerimizin neye ihtiyaçları olduğuna bakıyoruz. Yüz yüze işlenen konular neyse onlardan soru soracağımızı söyleyerek, ki sınav tarihimiz belli olursa -bizim ertelemek gibi bir niyetimiz yok- sınava giren 12. ve 8. sınıf öğrencilerine bir şey söylemek isterim. Sınav senesinde olmayan öğrenciler MEB'in konularını izliyor. Sınav senesinde olan öğrencilerimiz sınavın içinde çıkması muhtemel konularla ilgili içeriklerle karşılaşacaklar. Bu nedenle EBA'yı takibi ihmal etmesinler.


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Milli Eğitim Bakanı Okul LGS yks ziya selçuk eba

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