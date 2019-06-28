LGS'de tam puan alanlar ödüllendirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1 Haziran'da gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi.

Başarılı öğrenciler için İstanbul Valiliğinde ödül programı düzenlendi.

İstanbul Valisi Yerlikaya ve İl Milli Eğitim Müdür Levent Yazıcı'nın bulunduğu programa, 500 tam puan alan öğrenciler, yakınları ve öğretmenleri katıldı.

Vali Yerlikaya yaptığı konuşmada, öğrencilerin büyük başarı elde ettiğini belirterek, hepsini tek tek kutladığını söyledi.

Liselere geçmeden önce yapılan sınavın çok önemli olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Bir milyon 25 bin 607 kardeşimiz birbiriyle yarıştı. Sınav sonuçları belli oldu. Türkiye genelinde 565 kardeşimiz, sizin (öğrenci) tabirinizle full çekti. İstanbul'umuzda ise 118 kardeşimiz full çekti." dedi.

Sınavdaki tüm soruları cevap anahtarıyla birebir aynı olacak şekilde doğru yapmanın kolay iş olmadığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hepinizi tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz. Sizinle gurur duyuyoruz. 'Başarı küçük de olsa ödülle pekişir.' dedik. Bir hatıra olsun diye bu hediyeleri takdim ettik. Bu başarıya vesile olan sizleri sabırla yetiştiren öğretmenlerinize teşekkür ediyorum. Okul müdürlerinizi ve fedakar eğitimcileri kutluyoruz. Tebriğin, takdirin en büyüğü anne ve babalarındır. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Siz, bizim ümidimizsiniz. İstanbul'u, ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine taşıyacağız. Hepimize Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti bu. Bu nesilleri yürekten kucaklıyorum."

Açıklamanın ardından Vali Ali Yerlikaya ve Levent Yazıcı, öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Ödül programı, İstanbul Valiliğinin önünde hatıra fotoğraf çekimiyle sona erdi.

