HABER

LGS'de tam puan alanlar ödüllendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 15:55 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan 118 öğrenciye çeşitli hediyeler verdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1 Haziran'da gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi.

Başarılı öğrenciler için İstanbul Valiliğinde ödül programı düzenlendi.

İstanbul Valisi Yerlikaya ve İl Milli Eğitim Müdür Levent Yazıcı'nın bulunduğu programa, 500 tam puan alan öğrenciler, yakınları ve öğretmenleri katıldı.

Vali Yerlikaya yaptığı konuşmada, öğrencilerin büyük başarı elde ettiğini belirterek, hepsini tek tek kutladığını söyledi.

Liselere geçmeden önce yapılan sınavın çok önemli olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Bir milyon 25 bin 607 kardeşimiz birbiriyle yarıştı. Sınav sonuçları belli oldu. Türkiye genelinde 565 kardeşimiz, sizin (öğrenci) tabirinizle full çekti. İstanbul'umuzda ise 118 kardeşimiz full çekti." dedi.

Sınavdaki tüm soruları cevap anahtarıyla birebir aynı olacak şekilde doğru yapmanın kolay iş olmadığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hepinizi tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz. Sizinle gurur duyuyoruz. 'Başarı küçük de olsa ödülle pekişir.' dedik. Bir hatıra olsun diye bu hediyeleri takdim ettik. Bu başarıya vesile olan sizleri sabırla yetiştiren öğretmenlerinize teşekkür ediyorum. Okul müdürlerinizi ve fedakar eğitimcileri kutluyoruz. Tebriğin, takdirin en büyüğü anne ve babalarındır. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Siz, bizim ümidimizsiniz. İstanbul'u, ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine taşıyacağız. Hepimize Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti bu. Bu nesilleri yürekten kucaklıyorum."

Açıklamanın ardından Vali Ali Yerlikaya ve Levent Yazıcı, öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Ödül programı, İstanbul Valiliğinin önünde hatıra fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
GÜNCELLEME - Kocaeli'deki DEAŞ operasyonuGÜNCELLEME - Kocaeli'deki DEAŞ operasyonu
Kırkpınar'ın yapılacağı Sarayiçi'ne askerden köprüKırkpınar'ın yapılacağı Sarayiçi'ne askerden köprü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya İstanbul Valiliği LGS liselere giriş sınavı ödül Valilik

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AYM'den Osman Kavala'nın 'ihlal' başvurusuna ret

AYM'den Osman Kavala'nın 'ihlal' başvurusuna ret

Son dakika! İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti (Hayri Baraçlı kimdir?)

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

Efsane Türk doktor Kemal Bayazıt son yolculuğuna uğurlandı

Efsane Türk doktor Kemal Bayazıt son yolculuğuna uğurlandı

Güzellik merkezi diye gittiler, hayatlarının şokunu yaşadılar

Güzellik merkezi diye gittiler, hayatlarının şokunu yaşadılar

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

Bedelli askerlik ücreti 2019'da ne kadar? Bedelli askerlik fiyatıyla ilgili Bakanlıktan jest

Bedelli askerlik bekleyenlere bakanlıktan büyük jest!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.