Liberman'dan erken seçim açıklaması

KUDÜS (AA) - İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un, Ultra-Ortodosk Yahudileri temsil eden partilere boyun eğdiği için erken seçime gittiklerini söyledi.

Meclisin feshedilmesini öngören yasa tasarısının parlamentodaki oylaması öncesi açıklama yapan Liberman, Netanyahu'nun partisini suçlayarak erken seçime gitmekten başka çare olmadığını belirtti.

Partisinin sağcı hükümetin doğal bir ortağı olduğunu anlatan Liberman, "Likud, Ultra-Ortodoks partilere boyun eğdi ve koalisyonun kurulması konusunda başarısız oldu. Bu nedenle İsrail'de erken seçime gidilecek." ifadelerini kullandı.

Parlamentonun bu gece Meclisin feshedilmesini öngören yasa tasarısının ikinci ve üçüncü oylamasını yapması bekleniyor. Söz konusu tasarı iki oylamadan da geçerse ülkede erken seçime gidilecek.

- Netanyahu hükümeti kuramadı

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan seçimde Netanyahu'nun partisi az bir farkla 35 milletvekili çıkararak birinci olsa da tek başına iktidara gelebilmek için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşmamıştı.