HABER

Liberya iç savaşlarla yargı önünde hesaplaşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 19:39 | Son Güncelleme

Ülkede 1989 ve 1996'daki Liberya İç Savaşı ile 1999 ve 2003 yılları arasında yaşanan 2. Liberya İç Savaşı'ndaki savaş suçları ve insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere özel mahkeme kurulacak

Batı Afrika ülkelerinden Liberya, ülkedeki yakın geçmişte yaşanan iki iç savaştaki savaş suçlarını ve insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere özel mahkeme kuracak.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Liberya Cumhurbaşkanı George Weah, 1989 ve 1996 yıllarındaki Liberya İç Savaşı ile 1999 ve 2003 yılları arasında yaşanan 2. Liberya İç Savaşı'ndaki savaş suçları ve insan hakları ihlalleriyle ilgili soruşturma başlatması ve bu konuda özel bir mahkeme kurulması kararı aldı.

Liberyalı insan hakları savunucusu Adama Dempster, "Cumhurbaşkanı Weah'ın savaş suçu mahkemesini desteklemesi önemli bir adım." dedi.

Dempster, "Bu adım Liberya'nın hukuku, iç savaş mağdurları ve ülkenin geleceği için çok olumlu." ifadesini kullandı.

Liberya Barolar Birliği, Küresel Adalet ve Araştırma Projesi, İnsan Hakları Savunucuları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok sivil toplum kuruluşunun desteklediği karar kapsamında uluslararası standartlarda bir mahkeme kurulacak.

Liberya'da 1989 ile 1996 ve 1999 ile 2003 yılları arasında yaşanan iç savaşta 250 bin insan hayatını kaybetmişti.

Korkunç rakam! 1644 ölüKorkunç rakam! 1644 ölü
İBB Başkanı İmamoğlu Harem Otogarı ve Kemerburgaz Kent Ormanı'nda incelemelerde bulunduİBB Başkanı İmamoğlu Harem Otogarı ve Kemerburgaz Kent Ormanı'nda incelemelerde bulundu
GÜNCELLEME - Antalya'da orman yangınıGÜNCELLEME - Antalya'da orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iç savaş liberya

En Çok Okunan Haberler

Seksenler'in Rukiye'si mide ameliyatı sonrası bambaşka biri oldu

Seksenler'in Rukiye'si mide ameliyatı sonrası bambaşka biri oldu

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

F.Bahçe'den 'kural hatası' kararı

F.Bahçe'den 'kural hatası' kararı

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Doktorun evinde ölü bulunmuştu! Tam 7 farklı...

Doktorun evinde ölü bulunmuştu! Tam 7 farklı...

AK Parti'de bir istifa daha

AK Parti'de bir istifa daha

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

Esrarengiz cinayet! Her yerde aranıyordu

Esrarengiz cinayet! Her yerde aranıyordu

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Son dakika: Emniyet ve MİT'ten Afrin'de ortak operasyon! Eylem hazırlığındaki 9 şüpheli gözaltında

Emniyet ve MİT'ten Afrin'de ortak operasyon!

Son dakika: AK Parti'den yargı reformu paketi açıklaması

AK Parti'den yargı reformu paketi açıklaması

Son dakika: İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay!

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.