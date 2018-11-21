Libidonun bir numaralı katili belli oldu! İşte yatak odasını en çok etkileyen sorun

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre cinsel yaşamın en büyük sorunlarından biri stres. Bunu sırasıyla çocuk sahibi olan ve zihinsel sağlık sorunları olan kişiler takip ediyor.

Ankete katılanların seks hayatını etkileyen diğer sorunlardan biri de yüzde 12 ile porno izlemek olarak açıklandı.

Anketteki ilginç sonuçlardan biri de çiftlerin instagram gibi sosyal medya platformlarından etkilenmesiydi. İlişki terapisti Ellen Brady, bu durumu şöyle açıklıyor: ''Çiftlerde bağlantı yok, birbiriyle göz teması kurmuyorlar. Yatakta neden sorun olduğunu anlamak zor değil.''

Genel olarak ankete katılan erkeklerin yarısı ise seks hayatlarından ve performanslarından memnun. Brady bu durumu ise şöyle anlatıyor: ''Bu konuda büyük bir cinsiyet ayrımı var. Kadınlar çoğunlukla duygusal yakınlık, öpüşme ve sarılmalardan hoşlanırlar. Ve erkekler de bunu öncelikleri arasında görmez, önceliği seks olarak görürler.''

Anket ayrıca, en azından haftada bir kez cinsel ilişkiye girmenin, samimi olmasalar bile, kadınlarda yaşlanmayı yavaşlattığını gösteriyor. California Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre cinsel yaşamın aktif olması kadınların telomerlerinin uzunluğunu artırıyor.