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Libidonun bir numaralı katili belli oldu! İşte yatak odasını en çok etkileyen sorun

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 21.11.2018 10:45 | Son Güncelleme

İki bin kişinin üzerinde yapılan yeni bir araştırmaya göre yatak odasındaki en büyük sorunlardan biri stres. Yüzde 45 gibi büyük bir oran, kişinin fiziksel sağlığının cinsel yaşamının üzerinde büyük etkiye sahip olduğunu gösterdi. Çiftlerin yatak odasını olumsuz etkileyen sorunlardan bir diğeri ise, porno izlemek.

Libidonun bir numaralı katili belli oldu! İşte yatak odasını en çok etkileyen sorun

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre cinsel yaşamın en büyük sorunlarından biri stres. Bunu sırasıyla çocuk sahibi olan ve zihinsel sağlık sorunları olan kişiler takip ediyor.

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Ankete katılanların seks hayatını etkileyen diğer sorunlardan biri de yüzde 12 ile porno izlemek olarak açıklandı.

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Anketteki ilginç sonuçlardan biri de çiftlerin instagram gibi sosyal medya platformlarından etkilenmesiydi. İlişki terapisti Ellen Brady, bu durumu şöyle açıklıyor: ''Çiftlerde bağlantı yok, birbiriyle göz teması kurmuyorlar. Yatakta neden sorun olduğunu anlamak zor değil.''

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Genel olarak ankete katılan erkeklerin yarısı ise seks hayatlarından ve performanslarından memnun. Brady bu durumu ise şöyle anlatıyor: ''Bu konuda büyük bir cinsiyet ayrımı var. Kadınlar çoğunlukla duygusal yakınlık, öpüşme ve sarılmalardan hoşlanırlar. Ve erkekler de bunu öncelikleri arasında görmez, önceliği seks olarak görürler.''

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Anket ayrıca, en azından haftada bir kez cinsel ilişkiye girmenin, samimi olmasalar bile, kadınlarda yaşlanmayı yavaşlattığını gösteriyor. California Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre cinsel yaşamın aktif olması kadınların telomerlerinin uzunluğunu artırıyor.

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*Telomer her bir DNA sarmalının ucunda bulunan ve kromozomları koruyan parçalardır. Tıpkı ayakkabı bağcıklarının ucundaki plastik parçalara benzerler. Vücudumuzdaki tüm hücrelerdeki DNA sarmallarının ucunda bulunurlar. Her hücrede 23 kromozom çifti olduğundan, her hücrenin 92 telomeri vardır. Hücrelerimiz bizi genç ve sağlıklı tutabilmek için her bölündüğünde, telomerler sürekli kısalır. Telomerlerin uzun olmasının yaşlanmayı geciktirdiği iddia ediliyor.

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