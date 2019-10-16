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Libya açıklarında 90 düzensiz göçmen kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 17:21 | Son Güncelleme

Libya açıklarında 90 düzensiz göçmen kurtarıldı

TRABLUS (AA) - Libya'nın El-Hums kenti açıklarında 90 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, Hums kentinin 95 mil açıklarında yürütülen zorlu kurtarma operasyonu sonucunda bir şişme botta 90 düzensiz göçmene ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, çoğunluğu Somali vatandaşı Afrikalı göçmenler arasında 7 kadının bulunduğu ve kadınlardan 2'sinin hamile olduğu aktarıldı.

Devrimin ardından yönetim boşluğu yaşanan Libya, yakın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen Afrikalı göçmenlerin en önemli güzergahlarından biri durumunda.

Ülkelerindeki iç savaş, çatışma, baskıcı rejimler veya ekonomik zorluklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan Afrikalıların bir kısmı insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Libya Trablus

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