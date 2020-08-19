Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 5'i çocuk en az 45 ölü

Libya açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 5'i çocuk en az 45 göçmen hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (UNHCR) yapılan açıklamaya göre, teknede 80'den fazla göçmen bulunuyordu.

37 göçmen bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Teknenin motorunun patlaması sonucu battığı belirtildi.

UNHCR ve Uluslararası Göç Örgütü, arama kurtarma çalışmalarının artırılması çağrısında bulundu.

Kurtarılan göçmenlerin çoğunun Senegal, Mali, Çad ve Gana'da olduğu açıklandı.

Kurtarılarak Libya'ya götürülen göçmenler gözaltına alındı.

Her yıl yüzlerce göçmen Afrika'dan Avrupa'ya deniz yoluyla geçmeye çalışırken boğularak hayatını kaybediyor.

Sadece bu yıl başından beri en az 300 göçmen Libya üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışırken öldü. Gerçek sayısınınsa bunun çok üzerinde olduğu tahmin ediliyor.