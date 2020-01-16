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  4. Libya krizi - Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Hafter, ateşkese uyacağına söz verdi

Libya krizi - Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Hafter, ateşkese uyacağına söz verdi

16.01.2020 19:09 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Pazartesi günü Rusya'dan ateşkes anlaşmasını imzalamadan dönen General Halife Hafter'in mevcut ateşkese uyacağına dair söz verdiğini açıkladı. Maas, Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan Halife Hafter'in Berlin'de Pazar günü yapılacak Libya Konferansı'nın başarılı olması için katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti.

Libya krizi - Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Hafter, ateşkese uyacağına söz verdi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Pazartesi günü Rusya'dan ateşkes anlaşmasını imzalamadan dönen General Halife Hafter'in mevcut ateşkese uyacağına dair söz verdiğini açıkladı.

Açıklama Alman Dışişleri Bakanı Maas'ın Libya'nın Bingazi kentinde Halife Hafter ile yaptığı görüşme sonrası geldi.

Alman Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Libya'nın neredeyse dörtte üçünü kontrol altında tutan Halife Hafter'in Berlin'de 19 Ocak Pazar günü yapılacak Libya Konferansı'nın başarılı olması için katkıda bulunmaya hazır olduğu belirtildi.

Hafter ile Maas arasında gerçekleşen görüşmeden de bir fotoğrafın yer aldığı paylaşımda, "Hafter mevcut ateşkesi devam ettirmek için taahhüdünü yineledi" ifadesi kullanıldı.

Almanya Pazar günü Libya'daki çatışmaya çözüm bulunması amacıyla, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde düzenlenen bir zirveye ev sahipliği yapacak.

Halife Hafter, Rusya'da Pazartesi günü yapılan, Türkiye ve Rusya'nın arabulucu olduğu müzakerelerden ateşkes anlaşmasını imzalamadan ayrılmış, Rusya ve Türkiye ise tarafların ateşkese olumlu yaklaştığını ve sahada ateşkesin uygulandığını belirtmişti.

Libya'da BM'nin meşru kabul ettiği Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez el Sarraj ise Rus ve Türk yetkililerin hazırladığı ateşkes anlaşmasını imzalamıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün yaptığı açıklamada "Libya'da ateşkesin bittiğini söylemek için çok erken. Sahada bunun karşılığı yok" demişti.

Moskova'daki müzakereler sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, metnin Libya'da önkoşulsuz ve süresiz ateşkes öngördüğünü söylemiş ve "Hafter tarafından gelen değişiklik önerileri de uzlaşı anlayışıyla dikkate alındı" demişti.

Lavrov ise "tarafların bir kısmının anlaşmayı imzaladığını" ancak General Halife Hafter'in süre istediğini söylemişti.

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