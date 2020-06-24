Libya: Sirte neden önemli?

"Mısır Arap Cumhuriyeti'nin güvenliğinin Suudi Arabistan Krallığı'nın ve tüm Arap ulusunun güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Mısır'ın sınırlarını ve halkını radikallerden, terörist milislerden ve onların bölgedeki destekçilerinden koruma hakkını destekliyoruz. Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin, Mısır'ın batı sınırlarını teröre karşı savunma hakkına desteğimizi sunuyoruz."

Pazar günü de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Sisi'ye destek açıklaması yaptı:

Libya sınırı yakınlarındaki Matruh Üssü'nü ziyaret eden Sisi, "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir" diyerek orduya "sınır ötesi operasyonlara hazır olmaları" talimatı verdi.

Libya'da Trablus hükümetine bağlı birliklerin, Sirte'yi General Halife Hafter'in elinden geri almak için başlattığı operasyon sürüyor. Hafter'in ateşkes çağrısını reddeden Trablus hükümeti ve Ankara, Sirte alınmadan masaya oturmayacağını söylüyor. Birlikler Sirte'ye yaklaştıkça Hafter'i destekleyen Mısır, Sirte'yi kaybetmemek için Libya'ya ordularını gönderebileceğini duyurdu. Peki Sirte neden bu kadar önemli?

6 Haziran'da General Halife Hafter Kahire'ye giderek Sisi ile bir araya gelmiş ve ateşkes çağrısı yapmıştı. Ateşkesin şartı ise "UMH birliklerinin ilerlememesi ve yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesi"ydi.

UMH ve en büyük destekçisi Türkiye ise ateşkes çağrısına kapıları kapattı.

Rusya da aynı dönemde Türkiye ile ateşkes görüşmeleri için Ankara'ya bir heyet göndermişti.

O dönem Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi olan Emrullah İşler, Rusya ile Türkiye arasında devam eden ateşkes görüşmelerinden henüz sonuç alınamamasının sebebini, "Türkiye ve Rusya arasındaki asıl mesele, Libya hükümetinin Sirte ve Cufra'yı almadan masaya dönmeyeceği gerçeğidir." diye açıklamıştı.

Peki Sirte neden bu kadar önemli?

Ocak 2020'de 3 saatte Hafter'in kontrolüne geçti

Sirte'nin kimin kontrolünde olduğu, hem iç savaşın gidişatı açısından, hem stratejik konumu açısından hem de ekonomik sebeplerle iki taraf için de çok önemli.

UMH'nin merkezi Trablus ve Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun (LNA) üslendiği Bingazi'nin ortasında yer alan Sirte, 2011'de eski lider Muammer Kaddafi devrildikten sonra uzunca bir süre İslamcı milislerin yerleştiği bir bölge oldu.