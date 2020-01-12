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  4. Libya ve İdlib'deki ateşkes

Libya ve İdlib'deki ateşkes

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 13:01 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı: - "Her iki bölgede ateşkesin ilanından itibaren tarafların ateşkese uyma gayreti içerisinde oldukları, münferit bir iki olay dışında durumun sakin olduğu gözlenmektedir"

Milli Savunma Bakanlığı, Libya ve İdlib'de ateşkesin ilanından itibaren tarafların ateşkese uyma gayreti içerisinde oldukları, münferit bir iki olay dışında durumun sakin olduğunun gözlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Libya ve İdlib'deki ateşkesin yakından takip edildiği belirtildi.

İstanbul'da 8 Ocak'ta icra edilen Türkiye ve Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanları zirvesinde, Libya ve İdlib'de ateşkes ilan edilmesi kararı alındığı ve taraflara ateşkes çağrısı yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Libya ve İdlib'de 12 Ocak 2020 saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulaması başlamıştır. Her iki bölgede uygulamaya konulan ateşkes, saldırıları durdurarak, can kayıpları ile göç akımlarını önlemek, hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak suretiyle istikrar ve barışın tesis edilmesi yönünde atılmış önemli bir adımdır. Her iki bölgede ateşkesin ilanından itibaren tarafların ateşkese uyma gayreti içerisinde oldukları, münferit bir iki olay dışında durumun sakin olduğu gözlenmektedir. Ateşkes uygulamaları yakından takip edilmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Ateşkes Libya ve İdlib Milli Savunma Bakanlığı

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