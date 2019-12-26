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  4. Libya'ya Türk askeri gönderilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Libya'ya Türk askeri gönderilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 11:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Soruyorlar dün de soruyorlar 'Asker gönderecek misiniz?', davet geldiği takdir biz gideriz. Şuan da davet olduğu için biz icabet ederiz. Türkiye ve Libya arasında imzalanan bu mutabakat resmen devreye girmiştir. Meclis açılır açılmaz inşallah yapacağımız ilk iş Libya’ya asker gönderme tezkeresini getireceğiz." açıklamasını yaptı.

Libya'ya Türk askeri gönderilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Kıbrıs açıklarındaki petrol ve doğalgaz arama konusu başka bir konudur. Bölgede faaliyet gösteriyoruz. Ülkemizin ve KKTC'deki kardeşlerimizin haklarını korumak için gereken her şeyi yapmakta kararlıyız. Türkiye'nin petrol ve gaz arama çalışmaları başladığında CHP buna da karşı çıktı. Karadeniz'de geldiler, Exxon orada sondaj çalışmaları yaptı, 200 milyon dolar harcadı, petrol çıkaramadı. Bunlar bundan bihaber. Ne yaparsanız yapın biz netice Allah'tan diyoruz, yola devam ediyoruz. Ana muhalefetin bu tavrı Yunan medyasına bolca malzeme verdi. Sadece ana muhalefet konusunda yerli ve milli olmayı başaramadık. İnşallah milletimizle onu da başaracağız.

"TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

İdlib’de rejimin saldırıları kalıcı barışı mümkün kılmıyor. Bu saldırılardan kaçan yüz bine yakın kişi sınırımıza doğru harekete geçti. Biz yeni bir sığınmacı dalgasına tahammülümüz olmadığını söyledik. Ortaya çıkan sonuçların bedelini herkes ödeyecektir dedik. Avrupa ülkelerinin de elinin taşın altına koyması gerekiyor.

Libya bizim ülkelerimizin deniz yetki alanlarımızın çakışması nedeniyle denizden de komşumuzdur. Merhum Kaddafi'nin döneminde bu adımları da atmıştık. Ömrü yetmemişti uygulamaya koyamadık. Şimdi meydanı boş buldular, esip savuruyorlar. Ne yaparsanız yapın, biz imzayı attık.

Soruyorlar dün de soruyorlar 'Asker gönderecek misiniz?', davet geldiği takdir biz gideriz. Şuan da davet olduğu için biz icabet ederiz. Türkiye ve Libya arasında imzalanan bu mutabakat resmen devreye girmiştir. Meclis açılır açılmaz inşallah yapacağımız ilk iş Libya’ya asker gönderme tezkeresini getireceğiz.

Kanal İstanbul projesi anlık gelişen bir proje değildir. Bu projeyi seçim zamanında vatandaşlarımızın takdirine sunduk ve onay aldık. Projeyle ilgili çalışmalar yapılmış ve şuanki halini almıştır. Kanal İstanbul projesi dünya çapında bir proje olacaktır. ÇED
raporu tamamlandı.

Bu projenin kararı verilmiş, süreci başlamış ve belli bir aşamaya gelinmiştir. Yakın bir zamanda projenin ihalesi yapılacaktır. Bu projeyi, millete yük getirmeden yap-işlet-devret ile bu da olmadı milli bütçeden yapacağız.


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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ak parti

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