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Libya'da 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı MİT ve Katar istihbaratının ortak çalışmasıyla Türkiye'ye getirildi

21.11.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Libya'nın doğusunda yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Katar İstihbarat Teşkilatı'nın ortak çalışmalarıyla Türkiye'ye getirildi.

Libya'da 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı MİT ve Katar istihbaratının ortak çalışmasıyla Türkiye'ye getirildi

Libya'nın doğusunda yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Katar İstihbarat Teşkilatı'nın ortak çalışmalarıyla Türkiye'ye getirildi.

Anadolu Ajansı haberine göre, yoğunlukla lokantacılık sektöründe çalıştığı belirtilen İlker Sağlık, Doğan Kıssa, Nurettin Çalık, Halil Gözel, Ahmet Selvi, Hidayet Yaprak ve Abdul Samet Akçay adlı vatandaşların kurtarılması için Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatınca uzun süredir çalışmalar yürütülüyordu.

Katar İstihbarat Teşkilatının da katkı verdiği çalışmalar neticesinde Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi sağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönmelerinin ardından vatandaşlarla telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı'ından yapılan açıklamada da "Vatandaşlarımızın serbest bırakılması sürecine katkı sağlayan tüm ilgili kurumlarımız başta olmak üzere Libya ve Katar hükümetlerine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

2019'da Libya'da Trablus hükümetine karşı mücadele eden ve ülkenin doğusunu kontrol altında bulunduran Ulusal Ordu'nun başındaki General Hafter'e bağlı güçlerin Türk vatandaşlarını alıkoymasına Türkiye Dışişleri Bakanlığı bir açıklama ile tepki göstermişti.

Açıklamada "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir" ifadesi kullanılmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Hafter'in sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari'nin, Türkiye'yi 'düşman hedef görmekle' tehdit etmesine yönelik sözlerine tepki gösterip "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum ve saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir" demişti.

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