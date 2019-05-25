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Libya'da alıkonulan 2 gazeteci serbest

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 02:45 | Son Güncelleme

Başkent Trablus'taki çatışmaları takip ederken Hafter güçleri tarafından alıkonulan 2 gazeteci serbest bırakıldı

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmaları takip ederken General Halife Hafter güçleri tarafından alıkonulan 2 gazeteci serbest bırakıldı.

Libya El-Ahrar televizyonundan yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 3 hafta önce Hafter güçleri tarafından alıkonulan Ahrar televizyonunun Trablus'ta görev yapan iki çalışanı Muhammed el-Karac ile Muhammed eş-Şeybani'nin serbest bırakıldığı belirtildi.

Gazetecileri kaçıranların yakalanması ve bu kişilerden hesap sorulması istenen açıklamada, gazetecilerin herhangi bir şart ve kayıt olmaksızın bilgi edinme hakkının olduğu vurgulanarak, ilgili kurumlardan bu hakkın korunması talep edildi.

Ahrar televizyonundan 3 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Trablus'un güney bölgelerinde görev yapan iki çalışanından bir süredir haber alınamadığı, gazetecilerin kaybolmasından endişe edildiği ifade edilmişti.

Açıklamada, gazetecilerin Hafter güçleri tarafından alıkonulduğu ve bilinmeyen bir yere götürüldüğü bilgisine ulaşıldığı kaydedilmişti.

Hafter güçlerinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

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Gazeteciler Libya Serbest Trablus

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