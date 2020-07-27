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Libya'da askıya alınan uçuşlar Türkiye seferiyle yeniden başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.07.2020 00:44 | Son Güncelleme

Libya havayolları şirketleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 aydan uzun süredir ara verilen seferlere ilk Türkiye'ye yapılan uçuşla yeniden başladı.

Libya'da askıya alınan uçuşlar Türkiye seferiyle yeniden başladı

Uluslararası Misrata Havalimanından yapılan yazılı açıklamada, özel Libyan Wings Airlines şirketine ait uçağın, Sivil Havacılık Kurumu tarafından hazırlanan listeye göre ilk uçuşunu gerçekleştirdiği belirtildi. İlk seferin Türkiye'ye yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ikinci uçuş için ise hükümete bağlı Afriqiyah Airways şirketine ait uçağın sefer hazırlıklarının tamamlandığı bilgisi verildi.

İLK UÇUŞUN TÜRKİYE'YE OLACAĞI DUYURULMUŞTU

Söz konusu iki havayolu şirketi perşembe günü yaptıkları açıklamalarda, salgının yayılmasını önlemek için hava, deniz ve kara sınırlarının 4 aydan fazla süredir kapalı kalmasından sonra pazar günü yapılacak ilk uçuşun Türkiye'ye olacağını duyurmuştu.

Libya hükümeti, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 15 Mart'ta olağanüstü hal ilan etmiş, kara ve hava sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

Libya'da son verilere göre şu ana kadar Kovid-19 kaynaklı can kaybı 60'a, vaka sayısı 2 bin 669'a yükselirken, sağlığına kavuşanların sayısı da 553 oldu. (AA)

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