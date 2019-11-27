Libya'da hükümet güçleri, El-Fil petrol sahasını ele geçirdi

TRABLUS (AA) - Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, ülkenin güney batısındaki El-Fil petrol sahasında kontrolü sağladı.

Libya'da UMH'ye bağlı Sebha Askeri Bölgesi basın ofisinden yapılan açıklamada, Hafter güçlerinin elindeki El-Fil petrol sahasının hükümete bağlı güçlerin kontrolüne geçtiği belirtildi.

Bölgedeki kaynaklar, aynı bölgede yer alan ülkenin en büyük petrol sahası Şerare'de, Hafter güçlerinin güvenlik önlemlerini yoğunlaştırdığını aktardı.

Ülkedeki petrol üretimi, dağıtımı ve ihracatını yöneten Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan yazılı açıklamada da El-Fil bölgesi çevresinde çatışmalar yaşandığı vurgulanarak, petrol sahasındaki işçilerin selameti açısından taraflara çatışmaları durdurma çağrısı yapıldı.

Ulusal Petrol Kurumu Müdürü Mustafa Sanallah'ın ifadelerine yer verilen açıklamada, "şiddet olaylarının artması halinde petrol sahasında üretimin duracağı" bilgisi verildi.

Libya'nın güney batısındaki El-Fil petrol sahası, ülkenin en büyük petrol sahası Şerare'nin yaklaşık 200 kilometre güneyinde yer alıyor.

Hafter'e bağlı güçler, 2019 başında ülkenin güneyine yönelik başlattığı operasyonlarda bölgedeki petrol sahalarını ele geçirmişlerdi.

