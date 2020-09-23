Libya’da paralı Rus askerlerini taşıyan helikopter düştü: 4 ölü

Libya’nın Sukne kentinde Rus güvenlik şirketi Wagner’e bağlı paralı askerleri taşıyan bir helikopterin düşmesi sonucu 4 paralı asker öldü.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah yaptığı açıklamada, Sukne kentinde Cufra üssü yakınlarında Rus güvenlik şirketi Wagner’e bağlı askerleri taşıyan bir helikopterin düştüğünü duyurdu. Dırah, helikopterdeki mühimmatların patladığını ve 4 Rus paralı askerin öldüğünü bildirdi.

Rus Wagner özel askeri şirketi mensuplarının helikopterin düştüğü bölgeyi kordonla çevirdiği belirtildi.

