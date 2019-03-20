Libya'da Ulusal Diyalog Forumu 14 Nisan'da yapılacak

Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, BM'nin sunduğu siyasi çözüm haritasında son adım olarak görülen "Ulusal Diyalog Forumu'nun" 14-16 Nisan tarihleri arasında yapılacağını söyledi.

Selame Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, "Ulusal Diyalog Forumu'nun" 14-16 Nisan tarihleri arasında Libya'nın batısındaki Gadamis kentinde düzenleneceğini, BM Libya misyonu olarak hazırlıkları sürdürdüklerini ve forumun başarısından başka alternatif olmadığını belirtti.

Davet konusunda herhangi bir istisna olmadığını ifade eden Selame, forumda 120 ile 150 kişi arasında katılımcı olacağını dile getirdi.

BM Temsilcisi Selame çatışmaların durması ve siyasi adımların öne çıkmasını istediklerini vurgulayarak, referandum kanunu ve anayasa taslağı konusunda anlaşmazlıkların bulunduğunu bu nedenle diyalog forumunda bir kişinin seçilmesi için 2 alternatif sunacaklarını kaydetti.

Libya'da bir buçuk yıldır devam eden girişimlerin bazı taraflarca engellendiğine dikkati çeken Selame, yasamanın engellenmesinin (Tobruk meclisi tarafından) devam etmesi durumunda BM'nin başka alternatifler önereceğini vurguladı.