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  4. Libya'da UMH, Trablus'taki bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladı

Libya'da UMH, Trablus'taki bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 00:18 | Son Güncelleme

Libya'da UMH, Trablus'taki bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladı

TRABLUS (AA) - Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, darbeci General Halife Hafter'e bağlı milislerden 3'ünü esir aldı.

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, UMH birliklerinin, başkent Trablus'un güneyinde bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladığı, bazılarında da ilerleme kaydettiği belirtildi.

Açıklamada, UMH birliklerinin, Giryan bölgesi güneyindeki Caafira'ya doğru ilerlediği ifade edilerek, darbeci Hafter'e bağlı milislerden 3 kişinin esir alındığı, bazı askeri araçlara el konulduğu kaydedildi.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 12 Aralık'ta Trablus'un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

Hafter, 4 Nisan'da da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti. Bunun üzerine UMH birlikleri Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Trablus

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