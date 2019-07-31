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Libya'daki Şerare petrol sahasında "mücbir sebep hali" ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 21:42 | Son Güncelleme

Libya'daki Şerare petrol sahasında "mücbir sebep hali" ilan edildi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin güneyindeki Şerare Petrol Sahası'nda gerçekleşen sabotaj nedeniyle sahada "mücbir sebep hali" ilan etti.

Kurumun sosyal medya hesabı Facebook'tan yapılan açıklamada, Şerare Petrol Sahası ile Zaviye Limanı arasındaki petrol boru hattındaki vanalardan birinin daha şüpheli bir şekilde kapatılması nedeniyle Zaviye Limanı'ndan ham petrol sevkiyatının dünden itibaren durduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu olayın son 10 gün içinde petrol boru hattına yönelik kimliği belirsiz kişiler tarafından üst üste iki kere gerçekleştirilen güvenlik ihlali olduğu belirtildi.

Ulusal Petrol Kurumuna ait Akakus Şirketi çalışanlarından bazılarının kapatılan vanayı açmaya çalıştığı ancak silahlı bir grup tarafından engellendikleri belirtilen açıklamada, üretimin en kısa zamanda yeniden başlaması için görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

Açıklamaya göre Ulusal Petrol Kurumu Yönetim Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah da sahada mücbir sebep hali ilan etti.

Sanallah, yaşananların ülkedeki güvenlik zafiyetini ve bunun halkın yaşamı üzerindeki korkunç sonuçlarının hafife alındığını gösterdiğini ifade etti.

Ülkenin en büyük petrol sahası Şerare'de üretimin durmasının ulusal elektrik şebekesine enerji sevkiyatını engellemekle kalmayacağını, temel hizmetlerin finansmanının kesilmesine de neden olacağını vurgulayan Sanallah, bu çirkin olayların faillerinin bir an önce yakalanarak yargılanmasını istedi.

- Şerare, Libya'nın güneyindeki kara altın deposu

Günlük 315 bin varil petrol üretim kapasitesiyle Libya'nın toplam petrol üretiminin üçte birini sağlayan Şerare, ülkenin güneyinde yer alıyor.

Aralık 2018'de silahlı grupların yerel halkla petrol sahasına girmesinin ardından Libya'da petrol üretimini ve ihracatını yöneten Libya Ulusal Petrol Kurumu, Şerare'de üretimi durdurmuştu.

General Halife Hafter'e bağlı silahlı grup Libya Ulusal Ordusu güçleri, şubat ayı ortasında Şerare'yi çatışmasız biçimde ele geçirdiğini açıklayarak, Libya Ulusal Petrol Kurumuna sahada üretimin yeniden başlaması için birkaç kez çağrı yapmıştı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter, mart ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de, söz konusu petrol sahasında üretimin yeniden başlaması konusunda anlaşmaya varmıştı.

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Eş-Şerare Petrol Sahası Libya Ulusal Petrol Kurumu mücbir sebep hali

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