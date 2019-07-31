Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin güneyindeki Şerare Petrol Sahası'nda gerçekleşen sabotaj nedeniyle sahada "mücbir sebep hali" ilan etti.

Kurumun sosyal medya hesabı Facebook'tan yapılan açıklamada, Şerare Petrol Sahası ile Zaviye Limanı arasındaki petrol boru hattındaki vanalardan birinin daha şüpheli bir şekilde kapatılması nedeniyle Zaviye Limanı'ndan ham petrol sevkiyatının dünden itibaren durduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu olayın son 10 gün içinde petrol boru hattına yönelik kimliği belirsiz kişiler tarafından üst üste iki kere gerçekleştirilen güvenlik ihlali olduğu belirtildi.

Ulusal Petrol Kurumuna ait Akakus Şirketi çalışanlarından bazılarının kapatılan vanayı açmaya çalıştığı ancak silahlı bir grup tarafından engellendikleri belirtilen açıklamada, üretimin en kısa zamanda yeniden başlaması için görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

Açıklamaya göre Ulusal Petrol Kurumu Yönetim Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah da sahada mücbir sebep hali ilan etti.