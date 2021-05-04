Libya'dan Türkiye'ye çağrı: Tüm yabancı güçler ve paralı askerlerin çekilmesi için işbirliği yapalım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pazartesi günü Libya'nın başkenti Trablus'taydı.

Şubat ayında geçiş dönemi için oluşturulan Ulusal Birlik Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Necla el Manguş, Çavuşoğlu'yla düzenlediği ortak basın toplantısında, Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde imzalanan ve yaklaşık yedi aydır süren ateşkesin sürdürülebilmesi için Türk askerlerinin de çekilmesi çağrısı yaptı.

Manguş, "Türkiye'yi, egemenliğimizi korumamız için ülkedeki tüm yabancı güçler ve paralı askerlerin varlığına son vermek için bizimle işbirliği yapmaya çağırıyoruz" dedi.

Çavuşoğlu ise Türkiye'nin, Libya'nın "bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğine öncelik verdiğini" söyledi ve "Türkiye'nin Libya'daki varlığını gayrimeşru şekilde ülkede bulunan savaşçıların varlığıyla bir tutanları" eleştirdi:

"Türkiye ve Libya arasında 2019 tarihli askeri işbirliği anlaşması, Libya'nın iç savaşta batmasının önüne geçti. Bizim desteğimiz ateşkesin ve yeni birleşik bir siyasi yönetimin oluşmasının yolunu açtı."