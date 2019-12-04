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Libya'nın başkenti Trablus'ta Başkanlık Konseyi Merkezi'ne silahlı saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.12.2019 16:44 | Son Güncelleme

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta Başkanlık Konseyi Merkezi'ne silahlı saldırı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkentin merkezinde Sikke yolu üzerinde bulunan UMH Başkanlık Konseyi Merkezi içinden silah sesleri geliyor.

Başkanlık Konseyi korumaları ile merkezi basan silahlı milisler arasında çatışmalar yaşandığı ve merkezin önünde zırhlı araçların bulunduğu ifade ediliyor.

Gelişmelere ilişkin UMH'den henüz bir açıklama yapılmadı.

TRABLUS'A TOP ATIŞI

Öte yandan askeri kaynakların ifadesine göre, Halife Hafter'e bağlı birlikler tarafından öğleden sonra Trablus'a yönelik top atışları başlatıldı.

Başkenti sarsan top atışlarına, uluslararası meşruiyete sahip UMH'ye bağlı güçler tarafından karşılık verildi.

KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
Libya Trablus UMH

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