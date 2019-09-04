"Libya'ya yönelik silah ambargosu ihlalleri çatışmaları alevlendiriyor"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame, Libya'da savaşan taraflara dışarıdan desteğin artmasının gerginliği daha da artıracağı uyarısında bulunarak, "Libya'ya giren silah ve mühimmatlar çatışmaları daha da alevlendiriyor." dedi.

BM Güvenlik Konseyini, Libya'daki gelişmelere ilişkin bilgilendiren Salame, 5 ay önce General Halife Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırıdan bu yana 100'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini, 300'ün üzerinde kişinin yaralandığını ve 120 bin kişinin yerinden edildiğini söyledi.

Libya'da savaşan taraflara dışarıdan desteğin artmasının gerginliği daha da artıracağı uyarısında bulunan Salame, "Libya'ya giren silah ve mühimmatlar çatışmaları daha da alevlendiriyor. Libya'ya yönelik silah ambargosu savaşan taraflara ve onlara destek veren ülkeler tarafından bariz bir şekilde rutin olarak ihlal ediliyor." şeklinde konuştu.

Salame, Libya'ya uygulanan silah ambargosunun 4 Nisan'dan beri etkisiz olduğuna dikkat çekerek, ülkeye gelen binlerce paralı askerin de çatışmaları şiddetlendirdiği konusunda uyarıda bulundu.