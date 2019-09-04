HABER

"Libya'ya yönelik silah ambargosu ihlalleri çatışmaları alevlendiriyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 21:32 | Son Güncelleme

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame: - "Libya'ya giren silah ve mühimmatlar çatışmaları daha da alevlendiriyor. Libya'ya yönelik silah ambargosu savaşan taraflar ve onlara destek veren ülkeler tarafından bariz şekilde rutin olarak ihlal ediliyor"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame, Libya'da savaşan taraflara dışarıdan desteğin artmasının gerginliği daha da artıracağı uyarısında bulunarak, "Libya'ya giren silah ve mühimmatlar çatışmaları daha da alevlendiriyor." dedi.

BM Güvenlik Konseyini, Libya'daki gelişmelere ilişkin bilgilendiren Salame, 5 ay önce General Halife Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırıdan bu yana 100'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini, 300'ün üzerinde kişinin yaralandığını ve 120 bin kişinin yerinden edildiğini söyledi.

Libya'da savaşan taraflara dışarıdan desteğin artmasının gerginliği daha da artıracağı uyarısında bulunan Salame, "Libya'ya giren silah ve mühimmatlar çatışmaları daha da alevlendiriyor. Libya'ya yönelik silah ambargosu savaşan taraflara ve onlara destek veren ülkeler tarafından bariz bir şekilde rutin olarak ihlal ediliyor." şeklinde konuştu.

Salame, Libya'ya uygulanan silah ambargosunun 4 Nisan'dan beri etkisiz olduğuna dikkat çekerek, ülkeye gelen binlerce paralı askerin de çatışmaları şiddetlendirdiği konusunda uyarıda bulundu.

Libya'da ateşkes ve siyasi sürece geri dönülmesi için ulusal ve uluslararası taraflarla görüşmeler yaptığını ve Almanya, Malta, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Tunus ve Mısır'a ziyaretler gerçekleştirdiğini belirten Salame, bölgesel ve uluslararası aktörlerlerin katılımıyla uluslararası Libya konferansı düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı başlatan General Halife Hafter'in askeri güçleri ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın birlikleri arasında başkent çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında 12 gündür çatışma yaşanıyor.

Adana'da gece yarısı dehşet! Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi! Adana'da gece yarısı dehşet! Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!
Yüzmek için ırmağa girmişti! Acı haberYüzmek için ırmağa girmişti! Acı haber
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Libya

En Çok Okunan Haberler

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Sen Anlat Karadeniz'in başrolü bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı

Sen Anlat Karadeniz'in başrolü bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İBB'de yeni atama! İşte o isim

İBB'de yeni atama! İşte o isim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüzmek için ırmağa girmişti! Acı haber

Yüzmek için ırmağa girmişti! Acı haber

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile telefonda görüştü

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni atama! İşte o isim

İBB'de yeni atama! İşte o isim

Son dakika: DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

20 günlük bebeğini öldürüp intihar etmişti! Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.