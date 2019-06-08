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Lice teröristlere dar edildi, 1 haftada 8 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 12:26 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın en çok terör olaylarının yaşandığı Lice ilçe kırsalında jandarma tarafından yapılan başarılı operasyonlarla teröristlere büyük darbe vurulurken, geçmiş yıllarda yaklaşık 300 teröristin barındığı ilçe kırsalında bu sayının 10-15 arasına kadar düştüğünün değerlendirildiği bildirildi.Son bir haftada 8 teröristin etkisiz hale getirildiği Lice kırsalı teröristlere dar edildi.

Lice teröristlere dar edildi, 1 haftada 8 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır’ın en çok terör olaylarının yaşandığı Lice ilçe kırsalında jandarma tarafından yapılan başarılı operasyonlarla teröristlere büyük darbe vurulurken, geçmiş yıllarda yaklaşık 300 teröristin barındığı ilçe kırsalında bu sayının 10-15 arasına kadar düştüğünün değerlendirildiği bildirildi.
Son bir haftada 8 teröristin etkisiz hale getirildiği Lice kırsalı teröristlere dar edildi. Jandarmanın ard arda gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarıyla teröristlerin kaçacak delik arar hale geldiği belirtildi.
Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Lice ilçe kırsalında son 2 yılda teröristlere büyük darbe vuruldu. Son 35 yılın en büyük darbesini alan teröristler ilçe kırsalında saklanacak delik ararken, son terörist etkisiz hale getirilene kadar operasyonların aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

Yerli ve milli silahlarla terörün beli kırıldı
2 yıl içerisinde Lice kırsalını tamamen kontrolü altına alan Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı yerli ve milli silahlarla teröristlere darbe üzerine darbe vurdu. İnsansız Hava Aracı (İHA), Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve yerli üretim silahlarla sahayı tamamen kontrolünde tutan Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, kırsalı 24 saat esasına göre gözetleyerek gelen bütün istihbarat ve bilgilere anında müdahale edip teröristlerin harekat kabiliyetini ortadan kaldırıyor. İHA’lar tarafından çekilen görüntüler üzerine tespit edilen terörist gruplara anında SİHA’larla müdahale edilirken bölge, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri tarafından çevirilerek teröristlerin kaçmasına fırsat verilmiyor. Ulaşılması güç, zorlu ve engebeli bölgelerde tespit edilen teröristler ise hava desteği ile etkisiz hale getiriliyor.

Geçmiş yıllarda 300 teröristin barındığı Lice’de bu sayı 10-15’e kadar düştü
Son 2 yılda üst üste yapılan başarılı operasyonların ardından Lice kırsalında geçmiş yıllarda barınan yaklaşık 300 teröristten 10-15 terörist kaldığının değerlendirildiği belirtildi. 1 Hazirandan itibaren bölgede aralıksız süren operasyonlar kapsamında, 3 Haziran’da 5 terörist ölü, 4 Haziran’da 1 terörist sağ, 8 Haziran’da ise 2 terörist ölü olmak üzere bir haftada 8 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Yapılan istihbari çalışmalarda 8 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgede 10-15 teröristin kaldığının değerlendirildiği, bunların da etkisiz hale getirilmesi için operasyonların aralıksız olarak devam ettiği bildirildi. Sağ kalan teröristlerin ise saklandıkları deliklerden kafalarını çıkaramaz hale geldiği belirtildi.

Jandarmanın başarılı operasyonları huzuru arttırdı
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen ve son 1 yılda şehit verilmeden sürdürülen operasyonlarla birlikte bölgede huzur özlenen tablo ile buluştu. Huzur ile birlikte uzun aradan sonra vatandaşlar bu yıl ilk defa kırsal alanlara giderek doğal güzelliklerle buluştu. Özellikle kırsal alanlarda bulunan şelale, vadi, baş döndürücü dağlar ve ormanlık alanlar vatandaşların akınına uğradı.

Lice teröristlere dar edildi, 1 haftada 8 terörist etkisiz hale getirildi

Lice teröristlere dar edildi, 1 haftada 8 terörist etkisiz hale getirildi

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