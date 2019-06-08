Lice teröristlere dar edildi, 1 haftada 8 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır’ın en çok terör olaylarının yaşandığı Lice ilçe kırsalında jandarma tarafından yapılan başarılı operasyonlarla teröristlere büyük darbe vurulurken, geçmiş yıllarda yaklaşık 300 teröristin barındığı ilçe kırsalında bu sayının 10-15 arasına kadar düştüğünün değerlendirildiği bildirildi.

Son bir haftada 8 teröristin etkisiz hale getirildiği Lice kırsalı teröristlere dar edildi. Jandarmanın ard arda gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarıyla teröristlerin kaçacak delik arar hale geldiği belirtildi.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Lice ilçe kırsalında son 2 yılda teröristlere büyük darbe vuruldu. Son 35 yılın en büyük darbesini alan teröristler ilçe kırsalında saklanacak delik ararken, son terörist etkisiz hale getirilene kadar operasyonların aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

Yerli ve milli silahlarla terörün beli kırıldı

2 yıl içerisinde Lice kırsalını tamamen kontrolü altına alan Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı yerli ve milli silahlarla teröristlere darbe üzerine darbe vurdu. İnsansız Hava Aracı (İHA), Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve yerli üretim silahlarla sahayı tamamen kontrolünde tutan Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, kırsalı 24 saat esasına göre gözetleyerek gelen bütün istihbarat ve bilgilere anında müdahale edip teröristlerin harekat kabiliyetini ortadan kaldırıyor. İHA’lar tarafından çekilen görüntüler üzerine tespit edilen terörist gruplara anında SİHA’larla müdahale edilirken bölge, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri tarafından çevirilerek teröristlerin kaçmasına fırsat verilmiyor. Ulaşılması güç, zorlu ve engebeli bölgelerde tespit edilen teröristler ise hava desteği ile etkisiz hale getiriliyor.